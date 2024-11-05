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  • «Динамо» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

«Динамо» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

5 ноября 2024, 19:35
Динамо
05.11.2024, вторник, 20:45
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Локомотив
28' Э. Маухуб
26' С. Монтес 52' С. Пиняев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Лещук
7
Скопинцев
6
Фернандес
2
Маричаль
14
Даса
24
Чавес
23
Гагнидзе
15
Карраскаль
77
Макаров
49
Маухуб
91
Гладышев
3-4-2-1
1
Митрюшкин
71
Самошников
23
Монтес
5
Ньямси
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
71
Тикнизян
83
Батраков
77
Пиняев
99
Сулейманов
6
Фернандес
50
Кутицкий
50
Кутицкий
6
Фернандес
7
Скопинцев
18
Лепский
18
Лепский
7
Скопинцев
24
Чавес
74
Фомин
74
Фомин
24
Чавес
77
Макаров
11
Гомес
11
Гомес
77
Макаров
91
Гладышев
27
Грулев
27
Грулев
91
Гладышев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
71
Тикнизян
11
Раков
11
Раков
71
Тикнизян
71
Самошников
45
Сильянов
45
Сильянов
71
Самошников
77
Пиняев
19
Севикян
19
Севикян
77
Пиняев
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
Главный тренер
Марцел Личка
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо - Локомотив
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Локомотива», 1/4 Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Локомотив»

«Динамо» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Динамо
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