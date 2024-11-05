05.11.2024, вторник, 20:45
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-1-1-2-2
31
Лещук
7
Скопинцев
6
Фернандес
2
Маричаль
14
Даса
24
Чавес
23
Гагнидзе
15
Карраскаль
77
Макаров
49
Маухуб
91
Гладышев
3-4-2-1
1
Митрюшкин
71
Самошников
23
Монтес
5
Ньямси
24
Ненахов
93
Карпукас
6
Баринов
71
Тикнизян
83
Батраков
77
Пиняев
99
Сулейманов
6
Фернандес
50
Кутицкий
50
Кутицкий
6
Фернандес
7
Скопинцев
18
Лепский
18
Лепский
7
Скопинцев
24
Чавес
74
Фомин
74
Фомин
24
Чавес
77
Макаров
11
Гомес
11
Гомес
77
Макаров
91
Гладышев
27
Грулев
27
Грулев
91
Гладышев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
71
Тикнизян
11
Раков
11
Раков
71
Тикнизян
71
Самошников
45
Сильянов
45
Сильянов
71
Самошников
77
Пиняев
19
Севикян
19
Севикян
77
Пиняев
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
Главный тренер
Марцел Личка
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Динамо - Локомотив
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Локомотива», 1/4 Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»