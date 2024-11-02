02.11.2024, суббота, 20:45
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
3
Круговой
14
Зделар
22
Гайич
31
Кисляк
10
Обляков
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
6
Бабич
68
Литвинов
5
Рябчук
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
31
Кисляк
15
Пьянич
15
Пьянич
31
Кисляк
14
Зделар
17
Глебов
17
Глебов
14
Зделар
23
Гуарирапа
20
Койта
20
Койта
23
Гуарирапа
11
Файзуллаев
11
Мусаев
11
Мусаев
11
Файзуллаев
10
Маркиньос
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Маркиньос
10
Бонгонда
4
Дуарте
4
Дуарте
10
Бонгонда
9
Угальде
28
Медина
28
Медина
9
Угальде
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча ЦСКА - Спартак
2
2
1
4
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
402
510
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Спартака», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»