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  • ЦСКА – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

ЦСКА – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 19:35
ЦСКА
02.11.2024, суббота, 20:45
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
45' Т. Бонгонда 90+9' Х. Медина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
3
Круговой
14
Зделар
22
Гайич
31
Кисляк
10
Обляков
11
Файзуллаев
23
Гуарирапа
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
6
Бабич
68
Литвинов
5
Рябчук
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
31
Кисляк
15
Пьянич
15
Пьянич
31
Кисляк
14
Зделар
17
Глебов
17
Глебов
14
Зделар
23
Гуарирапа
20
Койта
20
Койта
23
Гуарирапа
11
Файзуллаев
11
Мусаев
11
Мусаев
11
Файзуллаев
10
Маркиньос
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Маркиньос
10
Бонгонда
4
Дуарте
4
Дуарте
10
Бонгонда
9
Угальде
28
Медина
28
Медина
9
Угальде
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча ЦСКА - Спартак
2
2
1
4
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
402
510
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Спартака», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак»

ЦСКА – «Спартак» смотреть онлайн 2 ноября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
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