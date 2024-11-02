Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Удары в створ

Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Рубин», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Рубин»