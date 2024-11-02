Локомотив
02.11.2024, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
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Рубин
89' А. Тимофеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
(К) ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
77
Илья Самошников
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Эдгар Севикян
ПВ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
15
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
24
Никола Чумич
ПВ
10
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
27
Вадим Раков
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
71
Константин Нижегородов
ЦЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
30
Валентин Вада
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
20
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
3-4-1-2
22
Лантратов
71
Тикнизян
23
Монтес
5
Ньямси
77
Самошников
93
Карпукас
94
Тимофеев
24
Ненахов
7
Севикян
10
Воробьев
8
Сарвели
3-4-1-1-1
38
Ставер
2
Тесленко
5
Ашурматов
15
Вуячич
51
Рожков
22
Ходжа
6
Иву
70
Кабутов
21
Зотов
24
Чумич
10
Даку
7
Севикян
9
Пиняев
9
Пиняев
7
Севикян
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
8
Сарвели
27
Раков
27
Раков
8
Сарвели
51
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
51
Рожков
5
Ашурматов
30
Вада
30
Вада
5
Ашурматов
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
24
Чумич
90
Чуни
90
Чуни
24
Чумич
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
71
Константин Нижегородов
ЦЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
20
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
71
Константин Нижегородов
ЦЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
20
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Локомотив - Рубин
2
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Рубин», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».