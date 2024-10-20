20.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
5
Ашурматов
5
Вуячич
51
Рожков
22
Ходжа
6
Иву
21
Зотов
27
Чумич
12
Мукба
7
Фамейе
3-3-1-2-1
99
Лунев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
50
Кутицкий
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
13
Нгамале
11
Гомес
70
Тюкавин
12
Мукба
4
Нижегородов
4
Нижегородов
12
Мукба
27
Чумич
23
Вада
23
Вада
27
Чумич
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
7
Фамейе
23
Безруков
23
Безруков
7
Фамейе
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
10
Бителло
15
Карраскаль
15
Карраскаль
10
Бителло
11
Гомес
77
Макаров
77
Макаров
11
Гомес
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
Остались в запасе
Рубин
Динамо
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Рубин - Динамо
5
2
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
10
Офсайды
0
1
Количество передач
410
474
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Динамо», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»