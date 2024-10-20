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  • «Рубин» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Рубин» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 17:50
Рубин
20.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Динамо
4' К. Тюкавин (П) 38' А. Гомес (П) 62' Ф. Бальбуэна 88' Я. Гладышев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
12
Энри Мукба
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Рубин
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
5
Ашурматов
5
Вуячич
51
Рожков
22
Ходжа
6
Иву
21
Зотов
27
Чумич
12
Мукба
7
Фамейе
3-3-1-2-1
99
Лунев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
50
Кутицкий
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
13
Нгамале
11
Гомес
70
Тюкавин
12
Мукба
4
Нижегородов
4
Нижегородов
12
Мукба
27
Чумич
23
Вада
23
Вада
27
Чумич
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
7
Фамейе
23
Безруков
23
Безруков
7
Фамейе
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
10
Бителло
15
Карраскаль
15
Карраскаль
10
Бителло
11
Гомес
77
Макаров
77
Макаров
11
Гомес
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
Остались в запасе
Рубин
Динамо
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Рубин - Динамо
5
2
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
10
Офсайды
0
1
Количество передач
410
474
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Динамо», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Динамо»

«Рубин» – «Динамо» смотреть онлайн 20 октября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин
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