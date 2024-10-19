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  • «Химки» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Химки» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 15:20
Химки
19.10.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
54' З. Бакаев 60' З. Бакаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
80
Хетаг Хосонов
(К) ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
(К) ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Илья Берковский
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-2-1-2
80
Кокарев
99
Ориньо
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
14
Мехия
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
59
Погостнов
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
77
Пиняев
10
Воробьев
27
Мирзов
13
Терехов
13
Терехов
27
Мирзов
99
Ориньо
5
Степанов
5
Степанов
99
Ориньо
32
Вера
14
Корредера
14
Корредера
32
Вера
7
Бакаев
17
Берковский
17
Берковский
7
Бакаев
91
Заболотный
8
Панченко
8
Панченко
91
Заболотный
77
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
77
Пиняев
83
Батраков
14
Салтыков
14
Салтыков
83
Батраков
24
Ненахов
19
Севикян
19
Севикян
24
Ненахов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
Остались в запасе
Химки
Локомотив
96
Игорь Обухов
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Химки - Локомотив
2
2
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
284
479
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
80
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Локомотива», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки»«Локомотив»

«Химки» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Химки
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