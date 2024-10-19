19.10.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-1-2-1-2
80
Кокарев
99
Ориньо
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
14
Мехия
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
59
Погостнов
45
Сильянов
93
Карпукас
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
77
Пиняев
10
Воробьев
27
Мирзов
13
Терехов
13
Терехов
27
Мирзов
99
Ориньо
5
Степанов
5
Степанов
99
Ориньо
32
Вера
14
Корредера
14
Корредера
32
Вера
7
Бакаев
17
Берковский
17
Берковский
7
Бакаев
91
Заболотный
8
Панченко
8
Панченко
91
Заболотный
77
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
77
Пиняев
83
Батраков
14
Салтыков
14
Салтыков
83
Батраков
24
Ненахов
19
Севикян
19
Севикян
24
Ненахов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
Остались в запасе
Химки
Локомотив
96
Игорь Обухов
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Химки - Локомотив
2
2
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
284
479
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
80
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Локомотива», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»