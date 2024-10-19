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  • «Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 15:20
Спартак
19.10.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
8' К. Ленини 45' В. Са 90+6' Х. Медина (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Краснодар
35
Роман Сафронов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-2-2
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
14
Абена
6
Бабич
18
Умяров
35
Мартинс
10
Маркиньос
5
Барко
11
Николсон
9
Угальде
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
14
Абена
97
Денисов
97
Денисов
14
Абена
10
Маркиньос
8
Игнатов
8
Игнатов
10
Маркиньос
5
Барко
28
Медина
28
Медина
5
Барко
11
Николсон
10
Бонгонда
10
Бонгонда
11
Николсон
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
8
Сперцян
15
Кастаньо
15
Кастаньо
8
Сперцян
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Деян Станкович
35
Роман Сафронов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Спартак - Краснодар
2
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
9
Офсайды
1
3
Количество передач
442
300
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Краснодара», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар»

«Спартак» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
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