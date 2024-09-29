Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
4-1-1-3-1
1
Ломаев
3
Галдамес
3
Солдатенков
4
Евгеньев
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
7
Гарре
19
Олейников
29
Ежов
33
Сергеев
4-3-1-2
80
Кокарев
72
Фернандес
24
Фаринья
25
Филин
13
Терехов
55
Капленко
80
Хосонов
32
Вера
7
Бакаев
91
Заболотный
27
Мирзов
6
Бабкин
5
Мендес
5
Мендес
6
Бабкин
29
Ежов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
29
Ежов
19
Олейников
10
Цыпченко
10
Цыпченко
19
Олейников
7
Гарре
73
Шитов
73
Шитов
7
Гарре
91
Заболотный
14
Мехия
14
Мехия
91
Заболотный
55
Капленко
14
Корредера
14
Корредера
55
Капленко
7
Бакаев
97
Магомедов
97
Магомедов
7
Бакаев
27
Мирзов
19
Руденко
19
Руденко
27
Мирзов
32
Вера
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Вера
Остались в запасе
Крылья Советов
Химки
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Химки
2
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
8
Офсайды
3
0
Количество передач
511
460
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Химок», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»