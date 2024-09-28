28.09.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
23
Монтес
71
Самошников
93
Карпукас
6
Баринов
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
3-2-1-2-2
98
Максименко
68
Литвинов
6
Бабич
14
Абена
97
Денисов
5
Рябчук
47
Зобнин
10
Бонгонда
5
Барко
9
Угальде
11
Николсон
24
Ненахов
19
Севикян
19
Севикян
24
Ненахов
83
Батраков
9
Сарвели
9
Сарвели
83
Батраков
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Бонгонда
10
Маркиньос
10
Маркиньос
10
Бонгонда
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
14
Абена
18
Умяров
18
Умяров
14
Абена
47
Зобнин
35
Мартинс
35
Мартинс
47
Зобнин
11
Николсон
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Николсон
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Локомотив - Спартак
1
6
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
20
Офсайды
1
4
Количество передач
263
589
Сейвы
2
2
Точность передач %
62
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Спартака», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»