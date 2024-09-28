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  • «Локомотив» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Локомотив» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 15:20
Локомотив
28.09.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Спартак
7' И. Самошников 36' И. Самошников 58' Д. Воробьев
16' Э. Барко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
23
Монтес
71
Самошников
93
Карпукас
6
Баринов
45
Сильянов
77
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
3-2-1-2-2
98
Максименко
68
Литвинов
6
Бабич
14
Абена
97
Денисов
5
Рябчук
47
Зобнин
10
Бонгонда
5
Барко
9
Угальде
11
Николсон
24
Ненахов
19
Севикян
19
Севикян
24
Ненахов
83
Батраков
9
Сарвели
9
Сарвели
83
Батраков
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Бонгонда
10
Маркиньос
10
Маркиньос
10
Бонгонда
97
Денисов
26
Хлусевич
26
Хлусевич
97
Денисов
14
Абена
18
Умяров
18
Умяров
14
Абена
47
Зобнин
35
Мартинс
35
Мартинс
47
Зобнин
11
Николсон
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Николсон
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Локомотив - Спартак
1
6
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
20
Офсайды
1
4
Количество передач
263
589
Сейвы
2
2
Точность передач %
62
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Спартака», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Спартак»

«Локомотив» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
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