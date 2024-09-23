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  • «Ахмат» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

«Ахмат» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

23 сентября 2024, 17:20
Ахмат
23.09.2024, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
68' Ф. Кардосо
90+6' Д. Ороз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
27
Камило
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Шелия
55
Тодорович
3
Шатара
2
Жиров
95
Адамов
27
Камило
14
Талаль
0
Швец
11
Луна Диале
27
Кардосо
20
Самородов
4-2-3-1
1
Ломаев
23
Бейл
4
Евгеньев
5
Ороз
3
Галдамес
22
Костанца
5
Мендес
29
Ежов
19
Орозко
19
Олейников
33
Сергеев
27
Кардосо
75
Гандри
75
Гандри
27
Кардосо
20
Самородов
24
Диванович
24
Диванович
20
Самородов
11
Луна Диале
18
Камилов
18
Камилов
11
Луна Диале
14
Талаль
10
Ковачев
10
Ковачев
14
Талаль
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
5
Мендес
6
Бабкин
6
Бабкин
5
Мендес
19
Орозко
27
Дмитриев
27
Дмитриев
19
Орозко
19
Олейников
73
Шитов
73
Шитов
19
Олейников
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
29
Ежов
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
3
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
21
Офсайды
1
1
Количество передач
374
312
Сейвы
1
4
Точность передач %
73
69
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Крыльев Советов», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Крылья Советов»

«Ахмат» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ахмат
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