23.09.2024, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-1-2-1-2
88
Шелия
55
Тодорович
3
Шатара
2
Жиров
95
Адамов
27
Камило
14
Талаль
0
Швец
11
Луна Диале
27
Кардосо
20
Самородов
4-2-3-1
1
Ломаев
23
Бейл
4
Евгеньев
5
Ороз
3
Галдамес
22
Костанца
5
Мендес
29
Ежов
19
Орозко
19
Олейников
33
Сергеев
27
Кардосо
75
Гандри
75
Гандри
27
Кардосо
20
Самородов
24
Диванович
24
Диванович
20
Самородов
11
Луна Диале
18
Камилов
18
Камилов
11
Луна Диале
14
Талаль
10
Ковачев
10
Ковачев
14
Талаль
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
5
Мендес
6
Бабкин
6
Бабкин
5
Мендес
19
Орозко
27
Дмитриев
27
Дмитриев
19
Орозко
19
Олейников
73
Шитов
73
Шитов
19
Олейников
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
29
Ежов
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
3
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
21
Офсайды
1
1
Количество передач
374
312
Сейвы
1
4
Точность передач %
73
69
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Крыльев Советов», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»