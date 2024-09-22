22.09.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
6
Бабич
68
Литвинов
26
Хлусевич
18
Умяров
47
Зобнин
10
Бонгонда
5
Барко
28
Медина
9
Угальде
4-1-1-3-1
99
Лунев
14
Даса
5
Майсторович
2
Маричаль
6
Фернандес
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
15
Карраскаль
11
Гомес
70
Тюкавин
10
Бонгонда
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Бонгонда
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
47
Зобнин
35
Мартинс
35
Мартинс
47
Зобнин
28
Медина
77
Зиньковский
77
Зиньковский
28
Медина
15
Карраскаль
50
Кутицкий
50
Кутицкий
15
Карраскаль
6
Фернандес
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
6
Фернандес
74
Фомин
77
Макаров
77
Макаров
74
Фомин
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
11
Гомес
49
Маухуб
49
Маухуб
11
Гомес
Остались в запасе
Спартак
Динамо
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Спартак - Динамо
2
1
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
16
Офсайды
3
2
Количество передач
420
335
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»