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  • «Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 15:20
Спартак
22.09.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
7' М. Угальде 23' Э. Барко (П)
3' К. Тюкавин 90+4' К. Тюкавин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
6
Бабич
68
Литвинов
26
Хлусевич
18
Умяров
47
Зобнин
10
Бонгонда
5
Барко
28
Медина
9
Угальде
4-1-1-3-1
99
Лунев
14
Даса
5
Майсторович
2
Маричаль
6
Фернандес
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
15
Карраскаль
11
Гомес
70
Тюкавин
10
Бонгонда
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Бонгонда
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
47
Зобнин
35
Мартинс
35
Мартинс
47
Зобнин
28
Медина
77
Зиньковский
77
Зиньковский
28
Медина
15
Карраскаль
50
Кутицкий
50
Кутицкий
15
Карраскаль
6
Фернандес
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
6
Фернандес
74
Фомин
77
Макаров
77
Макаров
74
Фомин
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
11
Гомес
49
Маухуб
49
Маухуб
11
Гомес
Остались в запасе
Спартак
Динамо
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
56
Александр Довбня
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Спартак - Динамо
2
1
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
16
Офсайды
3
2
Количество передач
420
335
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»

«Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
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