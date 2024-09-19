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  • «Химки» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

«Химки» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

19 сентября 2024, 17:20
Химки
19.09.2024, четверг, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
1 : 5
Завершен
Локомотив
90' З. Бакаев
48' Т. Сулейманов 52' С. Монтес 62' С. Пиняев 63' С. Пиняев 70' Т. Сулейманов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
4-1-2-1-2
80
Кокарев
13
Терехов
26
Анджелкович
24
Фаринья
3
Луна
17
Абдуллахи
14
Корредера
55
Капленко
19
Руденко
27
Мирзов
8
Панченко
4-2-2-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
59
Погостнов
23
Монтес
24
Ненахов
94
Тимофеев
6
Баринов
14
Салтыков
77
Пиняев
9
Сарвели
99
Сулейманов
13
Терехов
99
Ориньо
99
Ориньо
13
Терехов
55
Капленко
80
Хосонов
80
Хосонов
55
Капленко
27
Мирзов
97
Магомедов
97
Магомедов
27
Мирзов
14
Корредера
7
Бакаев
7
Бакаев
14
Корредера
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
77
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
77
Пиняев
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
94
Тимофеев
83
Батраков
83
Батраков
94
Тимофеев
14
Салтыков
19
Севикян
19
Севикян
14
Салтыков
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Химки
Локомотив
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Химки - Локомотив
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Локомотив», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Локомотив»

«Химки» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Химки
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