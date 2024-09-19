19.09.2024, четверг, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-1-2-1-2
80
Кокарев
13
Терехов
26
Анджелкович
24
Фаринья
3
Луна
17
Абдуллахи
14
Корредера
55
Капленко
19
Руденко
27
Мирзов
8
Панченко
4-2-2-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
59
Погостнов
23
Монтес
24
Ненахов
94
Тимофеев
6
Баринов
14
Салтыков
77
Пиняев
9
Сарвели
99
Сулейманов
13
Терехов
99
Ориньо
99
Ориньо
13
Терехов
55
Капленко
80
Хосонов
80
Хосонов
55
Капленко
27
Мирзов
97
Магомедов
97
Магомедов
27
Мирзов
14
Корредера
7
Бакаев
7
Бакаев
14
Корредера
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
77
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
77
Пиняев
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
94
Тимофеев
83
Батраков
83
Батраков
94
Тимофеев
14
Салтыков
19
Севикян
19
Севикян
14
Салтыков
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Химки
Локомотив
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
11
Вадим Раков
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Химки - Локомотив
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Локомотив», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»