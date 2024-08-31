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  • «Химки» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Химки» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 13:50
Химки
31.08.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
38' Т. Мусаев 63' Мойзес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
80
Хетаг Хосонов
(К) ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К) ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
4-1-2-1-2
96
Обухов
99
Ориньо
24
Фаринья
25
Филин
72
Фернандес
17
Абдуллахи
80
Хосонов
32
Вера
19
Руденко
91
Заболотный
27
Мирзов
3-3-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
14
Зделар
3
Круговой
11
Файзуллаев
10
Обляков
11
Мусаев
11
Давила
17
Абдуллахи
55
Капленко
55
Капленко
17
Абдуллахи
99
Ориньо
7
Бакаев
7
Бакаев
99
Ориньо
19
Руденко
8
Панченко
8
Панченко
19
Руденко
80
Хосонов
7
Садыгов
7
Садыгов
80
Хосонов
11
Давила
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Давила
11
Файзуллаев
20
Койта
20
Койта
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Химки
ЦСКА
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Химки - ЦСКА
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
6
Офсайды
2
2
Количество передач
526
421
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Химки» против ЦСКА, 7-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – ЦСКА

«Химки» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Химки
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