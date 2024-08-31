31.08.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-1-2-1-2
96
Обухов
99
Ориньо
24
Фаринья
25
Филин
72
Фернандес
17
Абдуллахи
80
Хосонов
32
Вера
19
Руденко
91
Заболотный
27
Мирзов
3-3-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
14
Зделар
3
Круговой
11
Файзуллаев
10
Обляков
11
Мусаев
11
Давила
17
Абдуллахи
55
Капленко
55
Капленко
17
Абдуллахи
99
Ориньо
7
Бакаев
7
Бакаев
99
Ориньо
19
Руденко
8
Панченко
8
Панченко
19
Руденко
80
Хосонов
7
Садыгов
7
Садыгов
80
Хосонов
11
Давила
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Давила
11
Файзуллаев
20
Койта
20
Койта
11
Файзуллаев
Остались в запасе
Химки
ЦСКА
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Химки - ЦСКА
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
6
6
Офсайды
2
2
Количество передач
526
421
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Химки» против ЦСКА, 7-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»