28.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-2-2-2
1
Митрюшкин
2
Митай
45
Сильянов
59
Погостнов
24
Ненахов
94
Тимофеев
6
Баринов
14
Салтыков
77
Пиняев
9
Сарвели
99
Сулейманов
4-2-3-1
80
Кокарев
2
Голубович
25
Филин
30
Гогуа
13
Терехов
88
Глушаков
55
Капленко
17
Берковский
7
Бакаев
97
Магомедов
7
Садыгов
14
Салтыков
71
Тикнизян
71
Тикнизян
14
Салтыков
24
Ненахов
71
Самошников
71
Самошников
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
2
Митай
37
Радиковский
37
Радиковский
2
Митай
77
Пиняев
11
Раков
11
Раков
77
Пиняев
25
Филин
5
Степанов
5
Степанов
25
Филин
2
Голубович
72
Фернандес
72
Фернандес
2
Голубович
55
Капленко
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
55
Капленко
17
Берковский
19
Руденко
19
Руденко
17
Берковский
7
Садыгов
8
Панченко
8
Панченко
7
Садыгов
Остались в запасе
Локомотив
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Локомотив - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Химок», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Химки»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»