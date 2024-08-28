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  • «Локомотив» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

«Локомотив» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

28 августа 2024, 18:20
Локомотив
28.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
4 : 0
Завершен
Химки
4' Е. Погостнов 43' Т. Сулейманов 57' Т. Сулейманов 81' Д. Радиковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-2-2
1
Митрюшкин
2
Митай
45
Сильянов
59
Погостнов
24
Ненахов
94
Тимофеев
6
Баринов
14
Салтыков
77
Пиняев
9
Сарвели
99
Сулейманов
4-2-3-1
80
Кокарев
2
Голубович
25
Филин
30
Гогуа
13
Терехов
88
Глушаков
55
Капленко
17
Берковский
7
Бакаев
97
Магомедов
7
Садыгов
14
Салтыков
71
Тикнизян
71
Тикнизян
14
Салтыков
24
Ненахов
71
Самошников
71
Самошников
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
2
Митай
37
Радиковский
37
Радиковский
2
Митай
77
Пиняев
11
Раков
11
Раков
77
Пиняев
25
Филин
5
Степанов
5
Степанов
25
Филин
2
Голубович
72
Фернандес
72
Фернандес
2
Голубович
55
Капленко
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
55
Капленко
17
Берковский
19
Руденко
19
Руденко
17
Берковский
7
Садыгов
8
Панченко
8
Панченко
7
Садыгов
Остались в запасе
Локомотив
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
90
Александр Морозов
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Локомотив - Химки
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Химок», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Химки»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

Локомотив-Химки сомтреть онлайн 28 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив
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