Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Химок», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Химки»