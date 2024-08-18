18.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-3-2-2
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
14
Зделар
22
Гайич
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
11
Давила
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
85
Морозов
45
Сильянов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Самошников
83
Батраков
77
Пиняев
10
Воробьев
3
Круговой
90
Лукин
90
Лукин
3
Круговой
22
Гайич
12
Келлвен
12
Келлвен
22
Гайич
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
11
Мусаев
20
Койта
20
Койта
11
Мусаев
11
Давила
14
Яковлев
14
Яковлев
11
Давила
24
Ненахов
71
Тикнизян
71
Тикнизян
24
Ненахов
6
Баринов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
6
Баринов
77
Пиняев
11
Раков
11
Раков
77
Пиняев
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
Остались в запасе
ЦСКА
Локомотив
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
77
Илья Агапов
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча ЦСКА - Локомотив
2
3
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
9
10
Офсайды
4
0
Количество передач
514
426
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Локомотива», 5-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Локомотив»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»