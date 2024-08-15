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  • «Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

«Краснодар» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

15 августа 2024, 19:20
Краснодар
15.08.2024, четверг, 20:30
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
87' А. Жиров (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
11
Жоау Батчи
ПВ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
27
Камило
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-1-3-3
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
21
Арутюнян
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
99
Кобнан
6
Олусегун
88
Кривцов
18
Козлов
3-2-3-1-1
1
Опарин
55
Тодорович
2
Жиров
3
Шатара
95
Адамов
8
Богосавац
11
Исмаэл
18
Камилов
0
Швец
7
Бериша
27
Кардосо
15
Оласа
59
Хмарин
59
Хмарин
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
19
Коста
3
Тормена
8
Сперцян
15
Кастаньо
15
Кастаньо
8
Сперцян
99
Кобнан
18
Газинский
18
Газинский
99
Кобнан
27
Са
11
Батчи
11
Батчи
27
Са
18
Камилов
27
Камило
27
Камило
18
Камилов
7
Бериша
7
Садулаев
7
Садулаев
7
Бериша
27
Кардосо
11
Луна Диале
11
Луна Диале
27
Кардосо
11
Исмаэл
20
Самородов
20
Самородов
11
Исмаэл
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Краснодар - Ахмат
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ахмата», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар»«Ахмат»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат Краснодар
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