15.08.2024, четверг, 20:30
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
3-1-3-3
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
21
Арутюнян
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
99
Кобнан
6
Олусегун
88
Кривцов
18
Козлов
3-2-3-1-1
1
Опарин
55
Тодорович
2
Жиров
3
Шатара
95
Адамов
8
Богосавац
11
Исмаэл
18
Камилов
0
Швец
7
Бериша
27
Кардосо
15
Оласа
59
Хмарин
59
Хмарин
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
19
Коста
3
Тормена
8
Сперцян
15
Кастаньо
15
Кастаньо
8
Сперцян
99
Кобнан
18
Газинский
18
Газинский
99
Кобнан
27
Са
11
Батчи
11
Батчи
27
Са
18
Камилов
27
Камило
27
Камило
18
Камилов
7
Бериша
7
Садулаев
7
Садулаев
7
Бериша
27
Кардосо
11
Луна Диале
11
Луна Диале
27
Кардосо
11
Исмаэл
20
Самородов
20
Самородов
11
Исмаэл
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Краснодар - Ахмат
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Ахмата», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»