04.08.2024, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-2-2-1-1
88
Шелия
8
Богосавац
75
Гандри
3
Шатара
95
Адамов
27
Камило
24
Диванович
18
Камилов
7
Садулаев
7
Бериша
10
Ковачев
3-4-2-1
22
Лантратов
24
Ненахов
5
Ньямси
3
Фассон
45
Сильянов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Самошников
83
Батраков
77
Пиняев
10
Воробьев
18
Камилов
55
Тодорович
55
Тодорович
18
Камилов
24
Диванович
0
Швец
0
Швец
24
Диванович
75
Гандри
11
Исмаэл
11
Исмаэл
75
Гандри
10
Ковачев
11
Луна Диале
11
Луна Диале
10
Ковачев
7
Бериша
27
Кардосо
27
Кардосо
7
Бериша
24
Ненахов
71
Тикнизян
71
Тикнизян
24
Ненахов
93
Карпукас
2
Митай
2
Митай
93
Карпукас
3
Фассон
85
Морозов
85
Морозов
3
Фассон
77
Пиняев
11
Раков
11
Раков
77
Пиняев
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
Остались в запасе
Ахмат
Локомотив
1
Михаил Опарин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ахмат - Локомотив
2
5
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
16
Офсайды
1
1
Количество передач
384
354
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Локомотива», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Локомотив»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
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Источник: «Бомбардир»