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  • «Зенит» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2024

«Зенит» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2024

3 августа 2024, 16:20
Зенит
03.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
5 : 0
Завершен
Ростов
19' Педро 25' М. Глушенков 32' М. Кассьерра 35' М. Глушенков 68' М. Глушенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
86
Илья Зубенко
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
10
Глушенков
4-1-1-3-1
1
Ятимов
40
Вахания
55
Осипенко
87
Лангович
3
Сако
15
Глебов
47
Уткин
7
Роналдо
10
Щетинин
73
Азнауров
27
Комличенко
8
Вендел
31
Мантуан
31
Мантуан
8
Вендел
33
Клаудиньо
4
Горшков
4
Горшков
33
Клаудиньо
20
Педро
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Педро
10
Глушенков
37
Артур
37
Артур
10
Глушенков
9
Кассьерра
18
Изидор
18
Изидор
9
Кассьерра
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
73
Азнауров
5
Саравия
5
Саравия
73
Азнауров
10
Щетинин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Щетинин
7
Роналдо
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Роналдо
47
Уткин
69
Голенков
69
Голенков
47
Уткин
Остались в запасе
Зенит
Ростов
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Ростов
1
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
378
481
Сейвы
6
2
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ростова», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Ростов»

Зенит-Ростов смотреть онлайн 3 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
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