03.08.2024, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Россия. Премьер-лига, 3 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
10
Глушенков
4-1-1-3-1
1
Ятимов
40
Вахания
55
Осипенко
87
Лангович
3
Сако
15
Глебов
47
Уткин
7
Роналдо
10
Щетинин
73
Азнауров
27
Комличенко
8
Вендел
31
Мантуан
31
Мантуан
8
Вендел
33
Клаудиньо
4
Горшков
4
Горшков
33
Клаудиньо
20
Педро
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Педро
10
Глушенков
37
Артур
37
Артур
10
Глушенков
9
Кассьерра
18
Изидор
18
Изидор
9
Кассьерра
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
73
Азнауров
5
Саравия
5
Саравия
73
Азнауров
10
Щетинин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Щетинин
7
Роналдо
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Роналдо
47
Уткин
69
Голенков
69
Голенков
47
Уткин
Остались в запасе
Зенит
Ростов
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
86
Илья Зубенко
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Ростов
1
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
378
481
Сейвы
6
2
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ростова», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ»
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Источник: «Бомбардир»