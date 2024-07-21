21.07.2024, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
3-2-3-2
88
Шелия
95
Адамов
75
Гандри
3
Шатара
8
Богосавац
55
Тодорович
7
Садулаев
0
Швец
18
Камилов
25
Агаларов
10
Ковачев
3-1-3-3
1
Агкацев
3
Тормена
31
Кайо
19
Коста
53
Черников
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
90
Смолов
88
Кривцов
18
Козлов
18
Камилов
24
Диванович
24
Диванович
18
Камилов
0
Швец
27
Камило
27
Камило
0
Швец
25
Агаларов
7
Бериша
7
Бериша
25
Агаларов
7
Садулаев
19
Олейников
19
Олейников
7
Садулаев
88
Кривцов
15
Эктов
15
Эктов
88
Кривцов
18
Козлов
6
Ленини
6
Ленини
18
Козлов
90
Смолов
99
Кобнан
99
Кобнан
90
Смолов
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Ахмат - Краснодар
1
4
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
19
Офсайды
1
2
Количество передач
229
523
Сейвы
2
1
Точность передач %
67
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Краснодара», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Краснодар»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»