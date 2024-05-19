Спартак
19.05.2024, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 1
Матч завершен
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Рубин
20' Т. Бонгонда
28' Р. Зобнин
63' К. Мартинс
77' М. Даку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
19
Хесус Медина
ПВ
77
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Рубин
22
Юрий Дюпин
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
15
Игор Вуячич
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
33
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
30
Валентин Вада
ЦП
44
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
88
Илья Свинов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
68
Руслан Литвинов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
22
Михаил Игнатов
АП
8
Виктор Мозес
ПП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Рубин
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
8
Дарко Йевтич
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Лазар Ранджелович
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-2-1-2-1
98
Максименко
4
Дуарте
23
Чернов
14
Джикия
82
Хлусевич
18
Умяров
35
Мартинс
47
Зобнин
19
Медина
77
Бонгонда
7
Соболев
3-3-2-1
22
Дюпин
27
Грицаенко
15
Вуячич
4
Мартынович
70
Кабутов
33
Рахмоналиев
31
Рыбус
21
Зотов
30
Вада
44
Даку
14
Джикия
39
Маслов
39
Маслов
14
Джикия
18
Умяров
25
Пруцев
25
Пруцев
18
Умяров
19
Медина
22
Игнатов
22
Игнатов
19
Медина
77
Бонгонда
8
Мозес
8
Мозес
77
Бонгонда
7
Соболев
9
Угальде
9
Угальде
7
Соболев
4
Мартынович
2
Тесленко
2
Тесленко
4
Мартынович
33
Рахмоналиев
18
Апшацев
18
Апшацев
33
Рахмоналиев
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
30
Вада
23
Безруков
23
Безруков
30
Вада
31
Рыбус
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
31
Рыбус
Остались в запасе
Спартак
Рубин
88
Илья Свинов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
68
Руслан Литвинов
ОП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
8
Дарко Йевтич
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Лазар Ранджелович
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
88
Илья Свинов
ВР
5
Леон Классен
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
20
Томаш Тавареш
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
68
Руслан Литвинов
ОП
17
Антон Зиньковский
ЛВ
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
8
Дарко Йевтич
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
7
Лазар Ранджелович
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Спартак - Рубин
4
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
52
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Рубина», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 14:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».