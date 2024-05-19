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    • «Урал» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    «Урал» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

    Урал
    19.05.2024, воскресенье, 12:00
    Россия. Премьер-лига, 29 тур
    3 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Оренбург
    44' С. Бегич
    60' С. Бегич
    78' Г. Шеттине
    3' Д. Воробьев
    50' М. Горбани
    58' М. Перес
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Урал
    1
    Илья Помазун
    ВР
    16
    Итало
    ЛЗ
    2
    Силвие Бегич
    ЦЗ
    4
    Эмерсон
    ЦЗ
    15
    Денис Кулаков
    ПЗ
    21
    Игорь Дмитриев
    ЛП
    55
    Тимур Аюпов
    ОП
    8
    Даниэль Мишкич
    ЦП
    5
    Андрей Егорычев
    ЦП
    97
    Илья Ишков
    ПП
    79
    Алексей Каштанов
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Оренбург
    99
    Николай Сысуев
    ВР
    5
    Лео Гогличидзе
    ЛЗ
    22
    Матиас Перес
    ЦЗ
    4
    Данила Хотулев
    ЦЗ
    6
    Арсен Адамов
    ПЗ
    9
    Брайан Мансилья
    ЛП
    66
    Мохаммад Горбани
    ОП
    8
    Иван Башич
    ЦП
    14
    Ярослав Михайлов
    ЦП
    80
    Химми Марин
    ПП
    10
    Дмитрий Воробьев
    ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Урал
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    17
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    44
    Ибрахима Сиссе
    ОП
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    18
    Юрий Газинский
    ЦП
    10
    Эрик Бикфалви
    АП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    11
    Алексей Ионов
    ПВ
    9
    Гильерме Шеттине
    ЦФ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    Оренбург
    90
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    3
    Михаил Сиваков
    ЦЗ
    87
    Данила Прохин
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    23
    Лукас Вера
    ЦП
    24
    Томас Муро
    ЦП
    38
    Николай Титков
    ЦП
    11
    Степан Оганесян
    ПВ
    13
    Владимир Обухов
    ЦФ
    4-1-4-1
    1
    Помазун
    16
    Итало
    2
    Бегич
    4
    Эмерсон
    15
    Кулаков
    55
    Аюпов
    21
    Дмитриев
    8
    Мишкич
    5
    Егорычев
    97
    Ишков
    79
    Каштанов
    4-1-4-1
    99
    Сысуев
    6
    Адамов
    22
    Перес
    4
    Хотулев
    5
    Гогличидзе
    66
    Горбани
    80
    Марин
    8
    Башич
    14
    Михайлов
    9
    Мансилья
    10
    Воробьев
    5
    Егорычев
    18
    Газинский
    18
    Газинский
    5
    Егорычев
    79
    Каштанов
    10
    Бикфалви
    10
    Бикфалви
    79
    Каштанов
    97
    Ишков
    11
    Ионов
    11
    Ионов
    97
    Ишков
    55
    Аюпов
    9
    Шеттине
    9
    Шеттине
    55
    Аюпов
    8
    Мишкич
    20
    Влут
    20
    Влут
    8
    Мишкич
    14
    Михайлов
    87
    Прохин
    87
    Прохин
    14
    Михайлов
    9
    Мансилья
    23
    Вера
    23
    Вера
    9
    Мансилья
    80
    Марин
    11
    Оганесян
    11
    Оганесян
    80
    Марин
    Остались в запасе
    Урал
    Оренбург
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    17
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    44
    Ибрахима Сиссе
    ОП
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    90
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    3
    Михаил Сиваков
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    24
    Томас Муро
    ЦП
    38
    Николай Титков
    ЦП
    13
    Владимир Обухов
    ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Остались в запасе
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    17
    Владислав Малькевич
    ЛЗ
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    44
    Ибрахима Сиссе
    ОП
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    Остались в запасе
    90
    Алексей Кеняйкин
    ВР
    2
    Владимир Полуяхтов
    ЛЗ
    81
    Максим Сидоров
    ЛЗ
    3
    Михаил Сиваков
    ЦЗ
    12
    Андрей Малых
    ПЗ
    24
    Томас Муро
    ЦП
    38
    Николай Титков
    ЦП
    13
    Владимир Обухов
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Статистика матча Урал - Оренбург
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    19
    11
    Удары в створ
    5
    8
    Владение мячом %
    56
    0
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    7
    4
    Нарушения
    15
    17
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    430
    169
    Сейвы
    6
    2
    Точность передач %
    77
    153
    Удары мимо ворот
    8
    1
    Блокированные удары
    6
    2
    Удары из пределов штрафной
    18
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Оренбурга», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 12:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал»«Оренбург»

    «Урал» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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