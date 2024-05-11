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    «Зенит» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Зенит
    11.05.2024, суббота, 19:00
    Россия. Премьер-лига, 28 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    ЦСКА
    58' Ф. Чалов (П)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Зенит
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    3
    Дуглас Сантос
    ЛЗ
    25
    Страхиня Эракович
    ЦЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    15
    Вячеслав Караваев
    ПЗ
    11
    Клаудиньо
    ЛП
    5
    Вильмар Барриос
    ОП
    8
    Вендел
    ЦП
    9
    Артур
    ПП
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    33
    Иван Сергеев
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    ЦСКА
    49
    Владислав Тороп
    ВР
    22
    Милан Гайич
    ЛАЗ
    78
    Игорь Дивеев
    ЦЗ
    77
    Илья Агапов
    ЦЗ
    4
    Виллиан Роша
    ЦЗ
    27
    Мойзес
    ПАЗ
    5
    Саша Зделар
    ОП
    21
    Аббосбек Файзуллаев
    ЦП
    10
    Иван Обляков
    ЦП
    91
    Антон Заболотный
    ЦФ
    9
    Федор Чалов
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Зенит
    16
    Денис Адамов
    ВР
    1
    Александр Васютин
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    28
    Нуралы Алип
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    31
    Густаво Мантуан
    ЛВ
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    24
    Педро
    ЛВ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    ЦСКА
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    2
    Келлвен
    ПЗ
    88
    Виктор Мендес
    ОП
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    7
    Виктор Давила
    ЦФ
    11
    Тамерлан Мусаев
    ЦФ
    4-1-3-2
    41
    Кержаков
    3
    Дуглас Сантос
    25
    Эракович
    27
    Нино
    15
    Караваев
    5
    Барриос
    11
    Клаудиньо
    8
    Вендел
    9
    Артур
    33
    Сергеев
    30
    Кассьерра
    3-3-2-2
    49
    Тороп
    78
    Дивеев
    77
    Агапов
    4
    Роша
    27
    Мойзес
    5
    Зделар
    22
    Гайич
    21
    Файзуллаев
    10
    Обляков
    9
    Чалов
    91
    Заболотный
    15
    Караваев
    21
    Ерохин
    21
    Ерохин
    15
    Караваев
    11
    Клаудиньо
    31
    Мантуан
    31
    Мантуан
    11
    Клаудиньо
    9
    Артур
    17
    Мостовой
    17
    Мостовой
    9
    Артур
    33
    Сергеев
    24
    Педро
    24
    Педро
    33
    Сергеев
    30
    Кассьерра
    10
    Изидор
    10
    Изидор
    30
    Кассьерра
    77
    Агапов
    2
    Келлвен
    2
    Келлвен
    77
    Агапов
    21
    Файзуллаев
    7
    Давила
    7
    Давила
    21
    Файзуллаев
    91
    Заболотный
    11
    Мусаев
    11
    Мусаев
    91
    Заболотный
    Остались в запасе
    Зенит
    ЦСКА
    16
    Денис Адамов
    ВР
    1
    Александр Васютин
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    28
    Нуралы Алип
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    Главный тренер
    Сергей Семак
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    88
    Виктор Мендес
    ОП
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Остались в запасе
    16
    Денис Адамов
    ВР
    1
    Александр Васютин
    ВР
    55
    Родригао
    ЦЗ
    28
    Нуралы Алип
    ЦЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ОП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    Остались в запасе
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    88
    Виктор Мендес
    ОП
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Статистика матча Зенит - ЦСКА
    3
    5
    Всего ударов по воротам
    15
    7
    Удары в створ
    5
    1
    Владение мячом %
    68
    32
    Желтые карточки
    3
    5
    Угловые удары
    17
    1
    Нарушения
    6
    18
    Офсайды
    3
    0
    Количество передач
    638
    321
    Сейвы
    0
    6
    Точность передач %
    86
    75
    Удары мимо ворот
    5
    5
    Блокированные удары
    5
    1
    Удары из пределов штрафной
    9
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    2
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против ЦСКА, 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА

    Зенит-ЦСКА смотреть онлайн 11 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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