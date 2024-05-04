Оренбург
04.05.2024, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
- : -
Не начался
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П1
2.22
Х
3.7
П2
3.15
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Крылья Советов
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
5
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
87
Данила Прохин
ЦЗ
81
Максим Сидоров
ПЗ
66
Мохаммад Горбани
ЦП
21
Габриэль Флорентин
ЦП
8
Иван Башич
ЦП
9
Брайан Мансилья
ЦФ
16
Хорди Томпсон
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
5
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Александр Солдатенков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
15
Николай Рассказов
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛП
22
Фернандо Костанца
ЦП
8
Максим Витюгов
ЦП
32
Франко Орозко
ПП
20
Амар Рахманович
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
4-3-3
99
Сысуев
5
Гогличидзе
4
Хотулев
87
Прохин
81
Сидоров
66
Горбани
21
Флорентин
8
Башич
10
Воробьев
16
Томпсон
9
Мансилья
4-4-2
1
Ломаев
15
Рассказов
4
Солдатенков
95
Гапонов
5
Горшков
32
Орозко
22
Костанца
8
Витюгов
14
Салтыков
73
Шитов
20
Рахманович
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Крыльев Советов», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».