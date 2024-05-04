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    • «Оренбург» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    «Оренбург» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Оренбург
    04.05.2024, суббота, 17:00
    Россия. Премьер-лига, 27 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.22
    Х
    3.7
    П2
    3.15
    Реклама, 18+
    Крылья Советов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Оренбург
    99
    Николай Сысуев
    ВР
    5
    Лео Гогличидзе
    ЛЗ
    4
    Данила Хотулев
    ЦЗ
    87
    Данила Прохин
    ЦЗ
    81
    Максим Сидоров
    ПЗ
    66
    Мохаммад Горбани
    ЦП
    21
    Габриэль Флорентин
    ЦП
    8
    Иван Башич
    ЦП
    9
    Брайан Мансилья
    ЦФ
    16
    Хорди Томпсон
    ЦФ
    10
    Дмитрий Воробьев
    ЦФ
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Крылья Советов
    1
    Иван Ломаев
    ВР
    5
    Юрий Горшков
    ЛЗ
    4
    Александр Солдатенков
    ЦЗ
    95
    Илья Гапонов
    ЦЗ
    15
    Николай Рассказов
    ПЗ
    14
    Никита Салтыков
    ЛП
    22
    Фернандо Костанца
    ЦП
    8
    Максим Витюгов
    ЦП
    32
    Франко Орозко
    ПП
    20
    Амар Рахманович
    ЦФ
    73
    Владислав Шитов
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    4-3-3
    99
    Сысуев
    5
    Гогличидзе
    4
    Хотулев
    87
    Прохин
    81
    Сидоров
    66
    Горбани
    21
    Флорентин
    8
    Башич
    10
    Воробьев
    16
    Томпсон
    9
    Мансилья
    4-4-2
    1
    Ломаев
    15
    Рассказов
    4
    Солдатенков
    95
    Гапонов
    5
    Горшков
    32
    Орозко
    22
    Костанца
    8
    Витюгов
    14
    Салтыков
    73
    Шитов
    20
    Рахманович
    Остались в запасе
    Оренбург
    Крылья Советов
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Главный тренер
    Давид Деограсия
    Главный тренер
    Игорь Осинькин
    Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Крыльев Советов», 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Крылья Советов»

    «Оренбург» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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