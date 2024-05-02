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    ЦСКА – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    ЦСКА
    02.05.2024, четверг, 19:15
    Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
    1 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Зенит
    53' А. Заболотный
    84' А. Ерохин
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    ЦСКА
    49
    Владислав Тороп
    ВР
    27
    Мойзес
    ЛЗ
    4
    Виллиан Роша
    ЦЗ
    78
    Игорь Дивеев
    ЦЗ
    77
    Илья Агапов
    ЦЗ
    22
    Милан Гайич
    ПЗ
    5
    Саша Зделар
    ОП
    88
    Виктор Мендес
    ОП
    10
    Иван Обляков
    АП
    91
    Антон Заболотный
    ЦФ
    9
    Федор Чалов
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Зенит
    16
    Денис Адамов
    ВР
    31
    Густаво Мантуан
    ЛЗ
    79
    Дмитрий Васильев
    ЦЗ
    55
    Родригао
    ЦЗ
    28
    Нуралы Алип
    ПЗ
    5
    Вильмар Барриос
    ОП
    8
    Вендел
    ЦП
    77
    Ильзат Ахметов
    ЦП
    24
    Педро
    ЛВ
    6
    Артур
    ПВ
    33
    Иван Сергеев
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    ЦСКА
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    2
    Келлвен
    ПЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    21
    Аббосбек Файзуллаев
    ПВ
    11
    Тамерлан Мусаев
    ЦФ
    7
    Виктор Давила
    ЦФ
    Зенит
    1
    Александр Васютин
    ВР
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    3
    Дуглас Сантос
    ЛЗ
    25
    Страхиня Эракович
    ЦЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    18
    Александр Коваленко
    ЦП
    11
    Клаудиньо
    АП
    21
    Александр Ерохин
    АП
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    10
    Вильсон Изидор
    ЦФ
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    3-4-1-2
    49
    Тороп
    4
    Роша
    78
    Дивеев
    77
    Агапов
    27
    Мойзес
    5
    Зделар
    88
    Мендес
    22
    Гайич
    10
    Обляков
    9
    Чалов
    91
    Заболотный
    4-1-2-2-1
    16
    Адамов
    28
    Алип
    79
    Васильев
    55
    Родригао
    31
    Мантуан
    5
    Барриос
    8
    Вендел
    77
    Ахметов
    6
    Артур
    24
    Педро
    33
    Сергеев
    88
    Мендес
    21
    Файзуллаев
    21
    Файзуллаев
    88
    Мендес
    91
    Заболотный
    11
    Мусаев
    11
    Мусаев
    91
    Заболотный
    9
    Чалов
    7
    Давила
    7
    Давила
    9
    Чалов
    79
    Васильев
    3
    Дуглас Сантос
    3
    Дуглас Сантос
    79
    Васильев
    77
    Ахметов
    18
    Коваленко
    18
    Коваленко
    77
    Ахметов
    8
    Вендел
    11
    Клаудиньо
    11
    Клаудиньо
    8
    Вендел
    33
    Сергеев
    21
    Ерохин
    21
    Ерохин
    33
    Сергеев
    24
    Педро
    10
    Изидор
    10
    Изидор
    24
    Педро
    Остались в запасе
    ЦСКА
    Зенит
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    2
    Келлвен
    ПЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    1
    Александр Васютин
    ВР
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    25
    Страхиня Эракович
    ЦЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Остались в запасе
    86
    Владимир Шайхутдинов
    ВР
    35
    Игорь Акинфеев
    ВР
    90
    Матвей Лукин
    ЦЗ
    2
    Келлвен
    ПЗ
    14
    Кирилл Набабкин
    ПЗ
    19
    Сид Ахмед Айссауи
    ЦП
    31
    Матвей Кисляк
    АП
    17
    Кирилл Глебов
    ЛВ
    Остались в запасе
    1
    Александр Васютин
    ВР
    41
    Михаил Кержаков
    ВР
    25
    Страхиня Эракович
    ЦЗ
    27
    Нино
    ЦЗ
    17
    Андрей Мостовой
    ЛВ
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Федотов
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Статистика матча ЦСКА - Зенит

    Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Зенита», финал Пути команд РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая 2024, в 19:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит»

    ЦСКА – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2024 10:12
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