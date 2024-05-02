Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Зенита», финал Пути команд РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая 2024, в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит»