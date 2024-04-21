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    • «Пари НН» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    «Пари НН» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    Пари НН
    21.04.2024, воскресенье, 14:00
    Россия. Премьер-лига, 25 тур
    1 : 4
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Динамо
    90+1' Н. Калинский (П)
    31' К. Тюкавин
    44' Д. Фомин
    57' Р. Фернандес
    66' Бителло
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Пари НН
    25
    Артур Нигматуллин
    (К) ВР
    11
    Матео Стаматов
    ЛЗ
    26
    Дмитрий Тихий
    ЦЗ
    88
    Кирилл Глущенков
    ЦЗ
    2
    Виктор Александров
    ЦЗ
    22
    Никита Каккоев
    ОП
    10
    Александр Трошечкин
    ОП
    78
    Николай Калинский
    ЦП
    19
    Никита Ермаков
    АП
    20
    Хуан Мануэль Боселли
    ПВ
    77
    Владислав Карапузов
    ПВ
    Главный тренер
    Сергей Юран
    Динамо
    1
    Антон Шунин
    ВР
    7
    Дмитрий Скопинцев
    ЛЗ
    18
    Николас Маричаль
    ЦЗ
    6
    Роберто Фернандес
    ЦЗ
    3
    Фабиан Бальбуэна
    (К) ЦЗ
    74
    Даниил Фомин
    ОП
    24
    Луис Чавес
    ОП
    89
    Бителло
    ЦП
    8
    Хорхе Карраскаль
    АП
    13
    Муми Нгамале
    ЛВ
    70
    Константин Тюкавин
    ЦФ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Пари НН
    1
    Вадим Лукьянов
    ВР
    81
    Иван Кукушкин
    ВР
    70
    Максим Шнапцев
    ЛЗ
    27
    Дмитрий Живоглядов
    ПЗ
    87
    Кирилл Боженов
    ПЗ
    89
    Дмитрий Стоцкий
    ПЗ
    80
    Валерий Царукян
    АП
    18
    Константин Кучаев
    АП
    17
    Михаил Тихонов
    ПВ
    9
    Зе Турбо
    ЦФ
    23
    Николоз Кутателадзе
    ЦФ
    Динамо
    31
    Игорь Лещук
    ВР
    76
    Илья Купцов
    ВР
    93
    Диего Лаксальт
    ЛЗ
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    50
    Александр Кутицкий
    ЦЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    4
    Сергей Паршивлюк
    ПЗ
    34
    Лука Гагнидзе
    ЦП
    20
    Вячеслав Грулев
    ЛВ
    10
    Федор Смолов
    ЦФ
    91
    Ярослав Гладышев
    ЦФ
    4-2-1-3
    25
    Нигматуллин
    11
    Стаматов
    88
    Глущенков
    2
    Александров
    26
    Тихий
    22
    Каккоев
    10
    Трошечкин
    78
    Калинский
    20
    Боселли
    19
    Ермаков
    77
    Карапузов
    4-2-1-2-1
    1
    Шунин
    18
    Маричаль
    6
    Фернандес
    3
    Бальбуэна
    7
    Скопинцев
    74
    Фомин
    24
    Чавес
    89
    Бителло
    8
    Карраскаль
    13
    Нгамале
    70
    Тюкавин
    11
    Стаматов
    27
    Живоглядов
    27
    Живоглядов
    11
    Стаматов
    22
    Каккоев
    80
    Царукян
    80
    Царукян
    22
    Каккоев
    77
    Карапузов
    23
    Кутателадзе
    23
    Кутателадзе
    77
    Карапузов
    24
    Чавес
    93
    Лаксальт
    93
    Лаксальт
    24
    Чавес
    70
    Тюкавин
    34
    Гагнидзе
    34
    Гагнидзе
    70
    Тюкавин
    13
    Нгамале
    20
    Грулев
    20
    Грулев
    13
    Нгамале
    8
    Карраскаль
    10
    Смолов
    10
    Смолов
    8
    Карраскаль
    89
    Бителло
    91
    Гладышев
    91
    Гладышев
    89
    Бителло
    Остались в запасе
    Пари НН
    Динамо
    1
    Вадим Лукьянов
    ВР
    81
    Иван Кукушкин
    ВР
    70
    Максим Шнапцев
    ЛЗ
    87
    Кирилл Боженов
    ПЗ
    89
    Дмитрий Стоцкий
    ПЗ
    18
    Константин Кучаев
    АП
    17
    Михаил Тихонов
    ПВ
    9
    Зе Турбо
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Юран
    31
    Игорь Лещук
    ВР
    76
    Илья Купцов
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    50
    Александр Кутицкий
    ЦЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    4
    Сергей Паршивлюк
    ПЗ
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Остались в запасе
    1
    Вадим Лукьянов
    ВР
    81
    Иван Кукушкин
    ВР
    70
    Максим Шнапцев
    ЛЗ
    87
    Кирилл Боженов
    ПЗ
    89
    Дмитрий Стоцкий
    ПЗ
    18
    Константин Кучаев
    АП
    17
    Михаил Тихонов
    ПВ
    9
    Зе Турбо
    ЦФ
    Остались в запасе
    31
    Игорь Лещук
    ВР
    76
    Илья Купцов
    ВР
    5
    Милан Майсторович
    ЦЗ
    50
    Александр Кутицкий
    ЦЗ
    2
    Эли Даса
    ПЗ
    4
    Сергей Паршивлюк
    ПЗ
    Главный тренер
    Сергей Юран
    Главный тренер
    Марцел Личка
    Статистика матча Пари НН - Динамо
    1
    Всего ударов по воротам
    6
    16
    Удары в створ
    3
    5
    Владение мячом %
    40
    60
    Желтые карточки
    1
    0
    Угловые удары
    2
    10
    Нарушения
    10
    12
    Офсайды
    1
    0
    Количество передач
    355
    532
    Сейвы
    1
    2
    Точность передач %
    74
    81
    Удары мимо ворот
    2
    8
    Блокированные удары
    1
    3
    Удары из пределов штрафной
    3
    10
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    6
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Динамо», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Динамо»

    «Пари НН» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    alex1951
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