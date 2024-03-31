Рубин
31.03.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Матч завершен
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Ахмат
12' Л. Ранджелович
35' М. Даку
90+3' Л. Ловат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
22
Юрий Дюпин
ВР
15
Игор Вуячич
(К) ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
30
Валентин Вада
ЦП
7
Лазар Ранджелович
ПВ
44
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
6
Ясмин Челикович
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
15
Андрей Семенов
(К) ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Лечи Садулаев
ЦП
21
Иван Олейников
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
29
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
18
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
77
Лука Биелович
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
16
Камило
ОП
23
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
98
Светослав Ковачев
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Дюпин
15
Вуячич
5
Ашурматов
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
23
Безруков
21
Зотов
30
Вада
7
Ранджелович
44
Даку
3-3-1-2-1
88
Шелия
6
Челикович
75
Гандри
15
Семенов
55
Тодорович
94
Тимофеев
8
Богосавац
10
Садулаев
21
Олейников
7
Бериша
29
Ильин
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
70
Кабутов
9
Ломовицкий
9
Ломовицкий
70
Кабутов
7
Ранджелович
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
7
Ранджелович
55
Тодорович
36
Ловат
36
Ловат
55
Тодорович
6
Челикович
16
Камило
16
Камило
6
Челикович
94
Тимофеев
23
Швец
23
Швец
94
Тимофеев
21
Олейников
13
Конате
13
Конате
21
Олейников
7
Бериша
98
Ковачев
98
Ковачев
7
Бериша
Остались в запасе
Рубин
Ахмат
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
77
Лука Биелович
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
5
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
18
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
77
Лука Биелович
ПВ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
5
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Рубин - Ахмат
2
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Ахмата», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».