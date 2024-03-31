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    • «Рубин» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    «Рубин» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Рубин
    31.03.2024, воскресенье, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 22 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Ахмат
    12' Л. Ранджелович
    35' М. Даку
    90+3' Л. Ловат
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Рубин
    22
    Юрий Дюпин
    ВР
    15
    Игор Вуячич
    (К) ЦЗ
    5
    Рустам Ашурматов
    ЦЗ
    27
    Алексей Грицаенко
    ЦЗ
    70
    Дмитрий Кабутов
    ПЗ
    6
    Угочукву Иву
    ОП
    23
    Руслан Безруков
    ЦП
    21
    Александр Зотов
    ЦП
    30
    Валентин Вада
    ЦП
    7
    Лазар Ранджелович
    ПВ
    44
    Мирлинд Даку
    ЦФ
    Главный тренер
    Рашид Рахимов
    Ахмат
    88
    Гиорги Шелия
    ВР
    8
    Мирослав Богосавац
    ЛЗ
    6
    Ясмин Челикович
    ЦЗ
    75
    Надер Гандри
    ЦЗ
    15
    Андрей Семенов
    (К) ЦЗ
    55
    Дарко Тодорович
    ПЗ
    94
    Артем Тимофеев
    ОП
    10
    Лечи Садулаев
    ЦП
    21
    Иван Олейников
    ЛВ
    7
    Бернард Бериша
    ЛВ
    29
    Владимир Ильин
    ЦФ
    Главный тренер
    Мирослав Ромащенко
    Рубин
    50
    Егор Шамов
    ВР
    66
    Никита Янович
    ВР
    26
    Урош Дрезгич
    ЦЗ
    4
    Александр Мартынович
    ЦЗ
    51
    Илья Рожков
    ПЗ
    19
    Олег Иванов
    ЦП
    18
    Марат Апшацев
    ЦП
    8
    Богдан Йочич
    АП
    9
    Александр Ломовицкий
    ПВ
    77
    Лука Биелович
    ПВ
    99
    Дардан Шабанхаджай
    ЦФ
    Ахмат
    72
    Яхья Магомедов
    ВР
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    36
    Лукас Ловат
    ЛЗ
    5
    Милош Шатара
    ЦЗ
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    16
    Камило
    ОП
    23
    Антон Швец
    ЦП
    18
    Владислав Камилов
    ЦП
    13
    Мохамед Конате
    ЦФ
    98
    Светослав Ковачев
    ЦФ
    4-1-3-1-1
    22
    Дюпин
    15
    Вуячич
    5
    Ашурматов
    27
    Грицаенко
    70
    Кабутов
    6
    Иву
    23
    Безруков
    21
    Зотов
    30
    Вада
    7
    Ранджелович
    44
    Даку
    3-3-1-2-1
    88
    Шелия
    6
    Челикович
    75
    Гандри
    15
    Семенов
    55
    Тодорович
    94
    Тимофеев
    8
    Богосавац
    10
    Садулаев
    21
    Олейников
    7
    Бериша
    29
    Ильин
    21
    Зотов
    19
    Иванов
    19
    Иванов
    21
    Зотов
    70
    Кабутов
    9
    Ломовицкий
    9
    Ломовицкий
    70
    Кабутов
    7
    Ранджелович
    99
    Шабанхаджай
    99
    Шабанхаджай
    7
    Ранджелович
    55
    Тодорович
    36
    Ловат
    36
    Ловат
    55
    Тодорович
    6
    Челикович
    16
    Камило
    16
    Камило
    6
    Челикович
    94
    Тимофеев
    23
    Швец
    23
    Швец
    94
    Тимофеев
    21
    Олейников
    13
    Конате
    13
    Конате
    21
    Олейников
    7
    Бериша
    98
    Ковачев
    98
    Ковачев
    7
    Бериша
    Остались в запасе
    Рубин
    Ахмат
    50
    Егор Шамов
    ВР
    66
    Никита Янович
    ВР
    26
    Урош Дрезгич
    ЦЗ
    4
    Александр Мартынович
    ЦЗ
    51
    Илья Рожков
    ПЗ
    18
    Марат Апшацев
    ЦП
    8
    Богдан Йочич
    АП
    77
    Лука Биелович
    ПВ
    Главный тренер
    Рашид Рахимов
    72
    Яхья Магомедов
    ВР
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    5
    Милош Шатара
    ЦЗ
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    18
    Владислав Камилов
    ЦП
    Главный тренер
    Мирослав Ромащенко
    Остались в запасе
    50
    Егор Шамов
    ВР
    66
    Никита Янович
    ВР
    26
    Урош Дрезгич
    ЦЗ
    4
    Александр Мартынович
    ЦЗ
    51
    Илья Рожков
    ПЗ
    18
    Марат Апшацев
    ЦП
    8
    Богдан Йочич
    АП
    77
    Лука Биелович
    ПВ
    Остались в запасе
    72
    Яхья Магомедов
    ВР
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    5
    Милош Шатара
    ЦЗ
    40
    Ризван Уциев
    ПЗ
    18
    Владислав Камилов
    ЦП
    Главный тренер
    Рашид Рахимов
    Главный тренер
    Мирослав Ромащенко
    Статистика матча Рубин - Ахмат
    2
    1
    Всего ударов по воротам
    11
    8
    Удары в створ
    2
    2
    Владение мячом %
    46
    54
    Желтые карточки
    2
    1
    Угловые удары
    2
    5
    Нарушения
    21
    10
    Офсайды
    1
    4
    Количество передач
    395
    449
    Сейвы
    1
    0
    Точность передач %
    74
    76
    Удары мимо ворот
    8
    3
    Блокированные удары
    1
    3
    Удары из пределов штрафной
    10
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    3
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Ахмата», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Ахмат»

    «Рубин» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    31.03.2024 10:00
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