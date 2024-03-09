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    • «Урал» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    «Урал» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Урал
    09.03.2024, суббота, 14:00
    Россия. Премьер-лига, 20 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    5.5
    Х
    3.8
    П2
    1.7
    Реклама, 18+
    Зенит
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Урал
    1
    Илья Помазун
    ВР
    16
    Итало
    ЛЗ
    4
    Эмерсон
    ЦЗ
    2
    Силвие Бегич
    ЦЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    5
    Андрей Егорычев
    ЦП
    17
    Владислав Малькевич
    ЦП
    8
    Даниэль Мишкич
    ЦП
    18
    Юрий Газинский
    ЦП
    55
    Тимур Аюпов
    ЦП
    79
    Алексей Каштанов
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Зенит
    16
    Денис Адамов
    ВР
    3
    Дуглас Сантос
    ЛЗ
    55
    Родригао
    ЦЗ
    2
    Данил Круговой
    ЦЗ
    6
    Марио Фернандес
    ПЗ
    5
    Вильмар Барриос
    ЦП
    37
    Клаудиньо
    ЦП
    8
    Вендел
    ЦП
    17
    Андрей Мостовой
    ЦФ
    30
    Матео Кассьерра
    ЦФ
    31
    Густаво Мантуан
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Урал
    Зенит
    4-5-1
    1
    Помазун
    16
    Итало
    4
    Эмерсон
    2
    Бегич
    22
    Бевеев
    17
    Малькевич
    8
    Мишкич
    18
    Газинский
    55
    Аюпов
    5
    Егорычев
    79
    Каштанов
    4-3-3
    16
    Адамов
    6
    Фернандес
    55
    Родригао
    2
    Круговой
    3
    Дуглас Сантос
    5
    Барриос
    37
    Клаудиньо
    8
    Вендел
    31
    Мантуан
    30
    Кассьерра
    17
    Мостовой
    Остались в запасе
    Урал
    Зенит
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Главный тренер
    Сергей Семак
    Статистика матча Урал - Зенит
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Зенита», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Зенит»

    «Урал» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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