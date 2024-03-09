Урал
09.03.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
- : -
Не начался
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П1
5.5
Х
3.8
П2
1.7
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Зенит
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Урал
1
Илья Помазун
ВР
16
Итало
ЛЗ
4
Эмерсон
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
17
Владислав Малькевич
ЦП
8
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
55
Тимур Аюпов
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
55
Родригао
ЦЗ
2
Данил Круговой
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ЦП
37
Клаудиньо
ЦП
8
Вендел
ЦП
17
Андрей Мостовой
ЦФ
30
Матео Кассьерра
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
Зенит
4-5-1
1
Помазун
16
Итало
4
Эмерсон
2
Бегич
22
Бевеев
17
Малькевич
8
Мишкич
18
Газинский
55
Аюпов
5
Егорычев
79
Каштанов
4-3-3
16
Адамов
6
Фернандес
55
Родригао
2
Круговой
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
37
Клаудиньо
8
Вендел
31
Мантуан
30
Кассьерра
17
Мостовой
Остались в запасе
Урал
Зенит
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Урал - Зенит
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Зенита», 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».