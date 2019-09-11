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29.05.2019 21:02К огромному разочарованию своих болельщиков Витесс Леонида Слуцкого уступил дома «Утрехту» со счетом 0:2 в ответном матче плей-офф за дополнительную путевку в Лигу Европы, и в следующем сезоне останется без еврокубков. Фаны команды не довольны
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05.10.2016 18:00«Славия» Тарханова вышла на победный путь. Митрюшкин много пропускает, но «Сьон» все равно выигрывает. Нойштедтер окончательно сел в запас. Блог «Русские и тут» рассказывает о наших легионерах на европейских полях.9
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