Уйти, нельзя остаться

Блог «Мысли в слух» советует Леониду Слуцкому побыстрее покинуть ЦСКА. И даже знает команды, в которых он бы точно пригодился.

Запятая в заголовке поставлена правильно, друзья. Сейчас очень больно смотреть на то, что происходит с чемпионом нашей страны. В команде нет сыгранности, нет самоотдачи, нет прежних «горящих» глаз игроков. Тут еще и скандал с Еременко пришелся не во время. Всё сразу обрушилось на голову руководству «ЦСКА», но больше всего мне в этом случае жаль главного тренера «армейцев» Леонида Слуцкого. Вслед за откровенным провалом на Евро 2016, последовала череда непонятный неудач в клубе. У «ЦСКА» сейчас явный спад, и это не для кого не секрет. Болельщики требуют отставки Слуцкого, а пресса во всю пишет о том, что после 7 декабря( то есть игры Лиги Чемпионов против «Тоттенхэма») он уйдет в «самовольную» отставку. Наш блог считает, что в отставку Леониду Викторовичу можно уходить хоть сейчас, ведь он уже исчерпал все свои силы. Вспомнить былое под его руководством «армейцам» уже явно не удастся. Слуцкий, скажем откровенно, уже не тот, мы с вами не видим уже того тренера-самоучку, который был перед нами в прошлые года.

Сейчас же это забитый прессой и собственными фанатами тренер. Таким в своё время у нас в чемпионате был Леонид Кучук, но только у него были разногласия с президентом «Локо»( Смородской). У Слуцкого же в отношениях с Гинером все хорошо, но однако хорошего отношения мало.. Нужны усиления в команду, а их уже 3 сезона нету. Нам говорили, что Витиньо талант, а где он сейчас? Скитается по арендам в Бразилии. Кирилл Панченко приходил перспективным парнем, однако заиграть так и не смог, а сейчас он главная звезда ФНЛ. Что уж там говорить, если в нападение играет Понтус Вернблум( опорный полузащитник), ведь Траоре и Страндберг не справляются со своими обязанностями.

Леониду Викторовичу несомненно нужен небольшой отдых, ведь несмотря на все проблемы, он отработал этот год очень плодотворно, и благодаря этому, заслужил не много времени, чтобы подумать о своём будущем, уже вне «ЦСКА». Ему нужно попробовать себя за границей, это однозначно. Там его точно никто не будет прессовать, и он сможет спокойно работать. Он получит, так необходимый, для себя опыт, так как ему всего 45 лет. Возраст для тренера еще совсем молодой. Сам Слуцкий заявляет, что хочет познать мир Английского футбола, пусть даже в «Чемпионшипе». Ведь в АПЛ просто так не возьмут работать, там сейчас работают много «мастадонтов» тренерского цеха.

Прошел слух, что в нём заинтересован Голландский «Витесс». Быть может, стоит попробовать себе в Нидерландах. Почему бы и нет? Это не топ-чемпионат, там, как говорится, есть время на «раскачку» да и точно никто не будет просить результата с первых матчей. Глядишь и АПЛ появится на горизонте. По крайней мере, наш блог, верит в Леонида Викторовича! Пусть только он наконец-то закончит свой «больной» роман с «ЦСКА».