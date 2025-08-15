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Румыния. Лига I
Команды
Университатя Клуж
Новости
€ 15 млн
Университатя Клуж - новости команды
Клуж
Румыния. Лига I
Стадион:
Клуж Арена
Сайт:
http://www.universitateacluj.ro
Тренер:
Антон Петря
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
14:10
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
19 августа
5
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
11 августа
«Бранн» – «Университатя Клуж»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Трансляция
«Университатя» Клуж – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026
16 июля
«Университатя Клуж» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
15 июля
Трансляция
«Динамо» Киев – «Университатя» Клуж: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2026
9 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
«Крылья» заинтересовались нападающим из Румынии
2025.08.15 09:36
«Арарат-Армения» – «Университатя Клуж»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:27
Три российских клуба поборются за экс-защитника «Пари НН»
2025.01.07 18:04
Масоэро: «В ситуации со слитым видео Дзюба проявился как настоящий мужик»
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