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Главные новости
Рекордный трансфер «Аль-Насра», конфликт в ЦСКА, отставка Ярошика из «Оренбурга» и другие новости
08:57
Фото
Рэмзи нашел новый клуб – его купили за 16 миллионов
08:46
Видео
Дзюба шумно отметил 35-летие
08:20
Тиньков: «11 воспитанников в составе «Краснодара» – это утопия, Галицкий бредит»
7
01:00
Вдова и сын Цымбаларя раскритиковали проведение матча памяти легенды «Спартака» в Москве
15
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Все новости
09:38
Калешин перечислил тренеров из других видов спорта, у которых хотел бы постажироваться
09:32
Фото
Символическая сборная россиян, выступающих за рубежом
08:36
Фото
«Вест Хэм» подписал экс-защитника «Арсенала»
08:25
Саудовцы готовят 90 миллионов на Салаха
1
00:52
Мостовому исполнилось 55 лет: он рассказал, на какой возраст себя ощущает
1
00:50
Дзагоев назвал страну, в которой может продолжить карьеру
00:37
Адамов – о России на Евро-2008: «Попадись в полуфинале Германия или Турция, мы бы на 95% вышли в финал»
6
00:21
Игроки «ПСЖ» выбрали капитана тайным голосованием
00:15
Агент Миранчука анонсировал новости о будущем футболиста
22 августа
23:59
Мбаппе может подписать многолетний контракт с «ПСЖ»: он хочет выиграть ЛЧ с клубом
2
23:52
В «Оренбурге» назвали причины увольнения Ярошика
23:43
Видео
Роналду снова вышел из себя: наорал на судью и толкнул человека с телефоном
3
23:25
Брат Федуна объяснил поражение «Спартака» от «Зенита»
5
22:59
В «Зенит» отреагировали на новость о переговорах с «Бенфикой» по Нересу
4
22:54
Дзагоев прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит»
22:45
Оздоеву не выдают визу в Шотландию на матч Лиги конференций (Novasports)
3
22:22
Агент участника ЧМ-2022 рассказал, когда игрок прилетит в Россию для перехода в «Динамо»
21:59
Дзагоев рассказал, почему отказал «Челси» в 18 лет
1
21:56
Оффтоп
Загитову могут лишить прав за грубое нарушение ПДД за рулем «Гелендвагена»
3
21:46
Видео
Костомаров впервые вышел на лед после ампутации конечностей: его встретили овациями
21:37
«Лучшее приобретение для РПЛ»: ветеран «Спартака» – о новичке команды
6
21:20
Видео
Карпукас подарил Дзюбе на день рождения лампу для съемки видео
21:07
Фонбет Кубок России. «Амкал» уступил в серии пенальти «Текстильщику» и вылетел
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20:43
Бальбэуна назвал два топ-клуба, в которых может оказаться Захарян
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20:36
Селихов вернулся в общую группу «Спартака»
1
20:31
Дзагоев объяснил уход из «Рубина»
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Умяров – о затяжках времени «Зенитом»: «Спартаку» такому учиться и учиться»
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Университатя Клуж - таблица
Город
Клуж
Дивизион
Румыния-Лига 1
Сайт
http://www.universitateacluj.ro
Стадион
Клуж Арена
Тренер
Антон Петря
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