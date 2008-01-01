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    Университатя Клуж - таблица

    Город Клуж
    Дивизион Румыния-Лига 1
    Сайт http://www.universitateacluj.ro
    Стадион Клуж Арена
    Тренер Антон Петря
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