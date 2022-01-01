Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Румыния. Лига I
Команды
Университатя Клуж
Состав
€ 13,18 млн
Университатя Клуж - состав команды
Клуж
Румыния. Лига I
Стадион:
Клуж Арена
Сайт:
http://www.universitateacluj.ro
Тренер:
Антон Петря
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
93
Михаил Неофитос
Вра
32
€ 0.325 млн
33
Iustin Chirila
Вра
-
1
Stefan Lefter
Вра
-
21
Denis Moldovan
Вра
-
6
Кристя Юлиан
Защ
32
€ 1 млн
23
Капрадосси Элио
Защ
30
€ 0.45 млн
24
Миканович Дино
Защ
32
€ 0.3 млн
16
ван дер Верфф Яспер
Защ
27
€ 0.2 млн
14
Тошка Алин
Защ
34
€ 0.05 млн
2
Alin Chintes
Защ
-
59
Alin Techereș
Защ
-
26
Jonathan Cissé
Защ
-
8
Кодря Дорин
Пол
29
€ 0.9 млн
33
Станоев Юг
Пол
27
€ 0.85 млн
22
Пулоло Флоран
Пол
29
€ 0.8 млн
11
Мургиа Алессандро
Пол
30
€ 0.65 млн
7
Драмме Мухамаду
Пол
27
€ 0.6 млн
77
Георгицэ Андрей
Пол
24
€ 0.5 млн
10
Нистор Дан
Пол
38
€ 0.275 млн
31
Matei Moraru
Пол
-
18
Pedro Pinho
Пол
-
12
Adams Friday
Пол
-
17
Лукич Йово
Нап
27
€ 2.2 млн
19
Макалу Иссуф
Нап
27
€ 1.2 млн
29
Менди Оукасс
Нап
25
€ 1 млн
94
Бик Овидиу
Нап
32
€ 0.8 млн
11
Стефанеску Мариуш
Нап
28
€ 0.5 млн
18
Миранян Артур
Нап
30
€ 0.3 млн
27
Кипчиу Александру
Нап
37
€ 0.275 млн
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
Нап
-
98
Gabriel Simion
Нап
-
25
Alibek Aliev
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 10
Главные новости
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
3
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
6
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
2
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
2
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
13
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
6
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+