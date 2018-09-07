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02.09.2016 16:01У сборной России новый тренер и почти новый состав. Виталий Мутко объявил, что все силы будут направлены на изменение имиджа национальной команды в лучшую сторону. «Бомбардир» разбирается в этом скользком понятии на примере матча России и Турции.5
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01.09.2016 16:55По итогам матча с Турцией можно констатировать: Станислав Черчесов горазд на смелые эксперименты. Блог «Бескрайний нападающий» рассматривает некоторые из них – те, которые уже случились, и те, которые возможны в будущем.7
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31.08.2016 17:00Уже в среду сборная России проведет дебютный матч под руководством нового главного тренера. Станислав Черчесов вызвал на сбор большое количество новичков и заставил нас задуматься о возможных тактических вариантах.4
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