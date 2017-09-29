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28.02.2017 15:00В Японии зимой цветет сакура, а в Китае распускаются денежные деревья. Мы собрали в одном материале главные трансферы, которые провернули китайские клубы в это межсезонье − от Акселя Витселя и Карлоса Тевеса до Саболча Хусти и Брауна Идейе.14
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06.01.2017 21:15Самедову не разрешили платить за переход в «Спартак». Китайцы заманивают Алли миллионом в неделю. Дайджест событий дняДибала отказался от перехода в «Барселону». Тошич может уйти из ЦСКА. Григорян раскритиковал Шалимова. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.14