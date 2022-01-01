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Швеция
Состав
Состав сборной Швеции по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.svenskfotboll.se/
Тренер:
Грэм Поттер
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
1
Виделль Зеттерстрем Я.
Дерби Каунти
Вра
28
€ 2.5 млн
5
Гудмундссон Г.
Лидс
Защ
27
€ 20 млн
8
Свенссон Д.
Боруссия Д
Защ
24
€ 22 млн
2
Лагербилке Г.
Брага
Защ
26
€ 10 млн
3
Линделеф В.
Астон Вилла
Защ
32
€ 5 млн
18
Аяри Я.
Брайтон
Пол
22
€ 35 млн
7
Бергвалл Л.
Тоттенхэм
Пол
20
€ 35 млн
24
Страуд Э.
Халл Сити
Пол
24
€ 5 млн
11
Эланга Э.
Ньюкасл
Нап
24
€ 32 млн
9
Исак А.
Ливерпуль
Нап
26
€ 85 млн
17
Дьекереш В.
Арсенал
Нап
28
€ 65 млн
12
Йоханссон В.
Сток Сити
Вра
28
€ 12 млн
23
Нордфельдт К.
АИК
Вра
37
€ 0.175 млн
14
Экдаль Х.
Бернли
Защ
27
€ 5 млн
15
Старфельт К.
Сельта
Защ
31
€ 4.5 млн
13
Сема К.
Пафос
Пол
32
€ 0.8 млн
16
Карлстрем Й.
Удинезе
Пол
31
€ 4 млн
20
Смит Э.
Санкт-Паули
Пол
29
€ 5 млн
22
Зенели Б.
Юнион СЖ
Пол
23
€ 6 млн
19
Сванберг М.
Вольфсбург
Пол
27
€ 8 млн
6
Йоханссон Г.
Даллас
Пол
28
€ 1.8 млн
26
Али Т.
ПАОК
Нап
28
€ 1.5 млн
10
Нигрен Б.
Селтик
Нап
25
€ 14 млн
21
Бернхардссон А.
Вольфсбург
Нап
28
€ 3 млн
25
Нильссон Г.
Герта
Нап
29
€ 1.8 млн
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 7
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