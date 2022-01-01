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Швеция
Новости
Новости сборной Швеции по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.svenskfotboll.se/
Тренер:
Грэм Поттер
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Таблица
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Дьекереш обновил рекорд Лиги наций
5 октября
Румыния – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Румыния – Швеция: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
В Лиге наций установлен рекорд по продолжительности голевой серии
3 октября
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
2 октября
9
Босния и Герцеговина – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Босния и Герцеговина – Швеция: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
1 октября
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
28 сентября
1
Трансляция
Швеция – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2026
28 сентября
Швеция – Польша: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
27 сентября
Швеция – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2026
25 сентября
Швеция – Румыния: кто победит в матче 1 тура Лиги наций 2026/2027
24 сентября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Дешам попросил журналистов раскритиковать игроков сборной Франции после 3:0 с Швецией
1 июля
3
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Дешам высказался о победе над Швецией
1 июля
Тренер Швеции назвал причину разгрома от Франции
1 июля
Мбаппе прокомментировал победу над Швецией, которой забил 2 мяча
1 июля
2
ЧМ-2026. Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Швецию – 3:0!
1 июля
7
Видео
Обзор матча Франция – Швеция голы и лучшие моменты (Видео)
1 июля
Мбаппе установил рекорд чемпионата мира
1 июля
Мбаппе вышел на чистое второе место по голам на ЧМ
1 июля
3
Трансляция
Франция – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2026
30 июня
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Где смотреть матч Франция – Швеция: во сколько прямая трансляция 1 июля 2026
30 июня
Мостовой спрогнозировал победителя ЧМ-2026: «Фавориты номер один на титул»
30 июня
6
1
2
3
4
5
Главные новости
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
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Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
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Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
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Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
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Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
7
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
14
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
12
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
3
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
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