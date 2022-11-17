- 26 января
- 18:30 Агуэро – Ибрагимовичу: «Тебе больно, что Месси – лучший в мире. Беспокойся о Швеции, которая даже не вышла на ЧМ!» 8
- 17 ноября 2022
- 00:45 Товарищеские матчи. Италия благодаря Грифо победила Албанию, Мексика уступила Швеции 1
- 27 сентября 2022
- 23:40 Лига наций. Сербия победила Норвегию на выезде и вышла в Лигу А
- 24 сентября 2022
- 23:44 Лига наций. Сербия разгромила Швецию благодаря хет-трику Митровича, Шотландия победила Ирландию 1
- 13 июня 2022
- 08:38 Холанд: «Победить Швецию в последнем матче сезона – это прекрасно»
- 12 июня 2022
- 20:53 Лига наций. Два гола и ассист Холанда помогли Норвегии победить Швецию
- 10 июня 2022
- 01:20 Фото Сербские фанаты принесли флаг России на матч со Швецией в Лиге наций
- 9 июня 2022
- 23:51 Лига наций. Грузия благодаря голу Хвичи разгромила Северную Македонию и другие результаты
- 7 июня 2022
- 17:39 Ибрагимович может получить должность в Шведском футбольном союзе
- 6 июня 2022
- 13:28 Милошевич: «Я не называл Холанда шлюхой, потому что не говорю по-норвежски» 1
- 12:06 Холанд – о конфликте с Милошевичем: «Он назвал меня шлюхой. Могу ответственно заявить, что это не так» 2
- 00:43 Холанд забил за Норвегию в 7-м матче подряд
- 2 июня 2022
- 23:45 Лига наций. Кухта забил за Чехию, Холанд принес Норвегии победу над Сербией и другие результаты 2
- 19 мая 2022
- 15:59 Ибрагимович отказался от вызова в сборную Швеции из-за проблем со здоровьем
- 12 апреля 2022
- 19:50 CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыков ЧМ-2022 из-за отказа Польши, Швеции и Чехии играть с Россией 13
- 30 марта 2022
- 10:26 Крыховяк: «Польша заслужила выход на ЧМ. Надеемся, он пройдет для нас лучше, чем в России» 16
- 29 марта 2022
- 23:42 Отбор ЧМ-2022. Польша победила Швецию на своем поле и вышла на чемпионат мира 14
- 26 марта 2022
- 14:59 У Левандовски проблемы с коленом. Матч со Швецией – во вторник 4
- 25 марта 2022
- 01:17 Отбор ЧМ-2022. Швеция прошла Чехию и сыграет с Польшей 6
- 16 марта 2022
- 17:58 40-летний Ибрагимович – в составе сборной Швеции на стыковые матчи ЧМ-2022 1
- 9 марта 2022
- 16:37 Швеция – об отстранении России: «Было бы справедливо назначить Польше нового соперника» 8
- 00:12 Тренер Швеции – о Польше в финале стыков: «Верное решение в отношении России, но неприемлемое со спортивной точки зрения» 12