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Швейцария. Суперлига
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Серветт
Новости
€ 10 млн
Серветт - новости команды
Женева
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Стад-де-Женев
Сайт:
http://www.servettefc.ch/index-slide.php
Тренер:
Ален Гейгер
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Таблица
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
Трансляция
«Серветт» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Серветт» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2025.08.27 12:01
Трансляция
«Шахтер» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 19:50
«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.21 09:38
«Серветт» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
2025.08.06 08:59
«Серветт» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.07.29 10:59
«Виктория» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.07.21 10:38
Антон Миранчук отметился голевым действием во втором матче подряд
2025.02.04 23:35
Фото
Воспитанники «Локо» Миранчук и Ондуа обменялись футболками после матча в Швейцарии
2024.10.20 21:25
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
2024.08.29 23:39
Трансляция
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
2024.08.29 20:20
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
2024.08.22 23:55
Трансляция
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
2024.08.22 20:50
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
2024.08.21 10:36
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2024.02.23 15:20
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2024.02.23 01:08
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2023.12.18 16:21
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
2023.12.01 00:56
Лига Европы. «Ливерпуль», «Рома» и «Байер» одержали победы, набрав по 6 очков в 2 турах
2023.10.05 23:56
1
Трансляция
«Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023
2023.10.05 16:44
Россиянину из «Серветта» не дали визу на матч ЛЧ против «Рейнджерс»
2023.08.09 08:02
1
Видео
Помните Гаэля Клиши? Он забил в Швейцарии с центра поля – по совету юного фаната
2023.05.17 09:37
Суперлига. «Базель» сыграл вничью с «Серветтом», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.19 23:36
Чалов не забил «Серветту». У него 3 гола в 8 матчах за «Базель»
2022.03.14 07:21
Товарищеский матч. Шкурин забил «Серветту» через сутки после трансфера в «Динамо» К
2021.07.10 23:22
1
Суперлига. Игра Митрюшкина и гол Сейду Думбия позволили «Сьону» добыть ничью в матче с «Серветтом»
2019.10.26 21:52
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Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
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