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  • «Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

29 августа 2024, 20:20
Серветт
29.08.2024, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Челси
32' Ж. Гуйемено 72' Э. Кривелли
14' К. Нкунку (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К) ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Главный тренер
Ален Гейгер
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
12
Ренату Вейга
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
26
Patrick Weber
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
7
Усман Симбаколи
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
19
Тайрик Джордж
ЦФ
4-1-3-2
18
Малл
18
Мазику
19
Северен
4
Руй
6
Цунемото
28
Дулин
21
Гуйемено
5
Ондуа
8
Конья
7
Кутеса
8
Антунес
3-3-2-2
1
Йоргенсен
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
5
Дисаси
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
12
Вейга
20
Мадуэке
27
Мудрик
9
Гиу
28
Нкунку
21
Гуйемено
9
Стеванович
9
Стеванович
21
Гуйемено
28
Дулин
77
Уаттара
77
Уаттара
28
Дулин
7
Кутеса
81
Фон Мос
81
Фон Мос
7
Кутеса
8
Антунес
27
Кривелли
27
Кривелли
8
Антунес
17
Фернандес
25
Кайседо
25
Кайседо
17
Фернандес
27
Мудрик
10
Палмер
10
Палмер
27
Мудрик
9
Гиу
11
Джексон
11
Джексон
9
Гиу
Остались в запасе
Серветт
Челси
78
Лео Бессон
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
26
Patrick Weber
ЦП
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
13
Маркус Беттинелли
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
26
Patrick Weber
ЦП
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Серветт - Челси
3
3
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
7
7
Офсайды
3
1
Количество передач
269
580
Сейвы
6
1
Точность передач %
65
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Серветт» против «Челси», 4-й раунд плей-офф Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Серветт» – «Челси»

«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Челси Серветт
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