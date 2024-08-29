29.08.2024, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Серветт
Серветт
4-1-3-2
18
Малл
18
Мазику
19
Северен
4
Руй
6
Цунемото
28
Дулин
21
Гуйемено
5
Ондуа
8
Конья
7
Кутеса
8
Антунес
3-3-2-2
1
Йоргенсен
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
5
Дисаси
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
12
Вейга
20
Мадуэке
27
Мудрик
9
Гиу
28
Нкунку
21
Гуйемено
9
Стеванович
9
Стеванович
21
Гуйемено
28
Дулин
77
Уаттара
77
Уаттара
28
Дулин
7
Кутеса
81
Фон Мос
81
Фон Мос
7
Кутеса
8
Антунес
27
Кривелли
27
Кривелли
8
Антунес
17
Фернандес
25
Кайседо
25
Кайседо
17
Фернандес
27
Мудрик
10
Палмер
10
Палмер
27
Мудрик
9
Гиу
11
Джексон
11
Джексон
9
Гиу
Остались в запасе
Серветт
Челси
78
Лео Бессон
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
26
Patrick Weber
ЦП
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
13
Маркус Беттинелли
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
26
Patrick Weber
ЦП
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Серветт - Челси
3
3
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
7
7
Офсайды
3
1
Количество передач
269
580
Сейвы
6
1
Точность передач %
65
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Серветт» против «Челси», 4-й раунд плей-офф Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Серветт» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»