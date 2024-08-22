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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Челси - Серветт
Челси - Серветт: обзор матча 22 августа 2024
Челси
22.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Серветт
50'
К. Нкунку (П)
76'
Н. Мадуэке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Серветт
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
90'
+3
85'
Замена
Т. Уаттара
️️️️
Т. Конья
Замена
Р. Лавиа
️️️️
М. Кайседо
84'
Замена
М. Густо
️️️️
А. Дисаси
78'
ГОЛ! 2:0!
Н. Мадуэке
Пас отдал
Э. Фернандес
76'
70'
Замена
Т. Маньин
️️️️
Д. Дулин
69'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Д. Кутеса
61'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Э. Кривелли
61'
Замена
А. Антунес
️️️️
М. Стеванович
Замена
К. Палмер
️️️️
М. Гиу
57'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
К. Нкунку
57'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
П. Нету
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нкунку
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
25
Мойзес Кайседо
(К)
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
26
Patrick Weber
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
3-3-2-2
1
Йоргенсен
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
5
Дисаси
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
25
Кайседо
27
Мудрик
7
Нету
9
Гиу
28
Нкунку
4-1-3-1-1
32
Фрик
6
Цунемото
19
Северен
4
Руй
18
Мазику
28
Дулин
5
Ондуа
9
Стеванович
8
Конья
7
Кутеса
27
Кривелли
5
Дисаси
27
Густо
27
Густо
5
Дисаси
28
Нкунку
17
Фернандес
17
Фернандес
28
Нкунку
25
Кайседо
45
Лавиа
45
Лавиа
25
Кайседо
7
Нету
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Нету
9
Гиу
10
Палмер
10
Палмер
9
Гиу
28
Дулин
2
Маньин
2
Маньин
28
Дулин
27
Кривелли
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Кривелли
9
Стеванович
8
Антунес
8
Антунес
9
Стеванович
8
Конья
77
Уаттара
77
Уаттара
8
Конья
7
Кутеса
81
Фон Мос
81
Фон Мос
7
Кутеса
Остались в запасе
Челси
Серветт
97
Роберт Санчес
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
26
Patrick Weber
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
11
Николас Джексон
ПВ
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
26
Patrick Weber
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Челси - Серветт
1
Всего ударов по воротам
14
22
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
8
Нарушения
6
7
Офсайды
0
2
Количество передач
634
438
Сейвы
6
5
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
10
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
- : -
06.12.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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