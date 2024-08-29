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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Серветт - Челси
Серветт - Челси: обзор матча 29 августа 2024
Серветт
29.08.2024, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Челси
32'
Ж. Гуйемено
72'
Э. Кривелли
14'
К. Нкунку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Челси
85'
Желтая карточка
Р. Вейга
Замена
Т. Уаттара
️️️️
Д. Дулин
85'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Д. Кутеса
78'
74'
Желтая карточка
Н. Джексон
73'
Замена
К. Палмер
️️️️
М. Мудрик
ГОЛ! 2:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
М. Стеванович
72'
Желтая карточка
Д. Дулин
65'
Желтая карточка
Э. Кривелли
64'
63'
Замена
М. Кайседо
️️️️
Э. Фернандес
63'
Замена
Н. Джексон
️️️️
М. Гиу
Замена
Э. Кривелли
️️️️
А. Антунес
62'
Замена
М. Стеванович
️️️️
Ж. Гуйемено
62'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Д. Кутеса
32'
18'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Нкунку
Желтая карточка
Й. Северен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Главный тренер
Ален Гейгер
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
12
Ренату Вейга
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
26
Patrick Weber
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
7
Усман Симбаколи
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
19
Тайрик Джордж
ЦФ
4-1-3-2
18
Малл
18
Мазику
19
Северен
4
Руй
6
Цунемото
28
Дулин
21
Гуйемено
5
Ондуа
8
Конья
7
Кутеса
8
Антунес
3-3-2-2
1
Йоргенсен
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
5
Дисаси
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
12
Вейга
20
Мадуэке
27
Мудрик
9
Гиу
28
Нкунку
21
Гуйемено
9
Стеванович
9
Стеванович
21
Гуйемено
28
Дулин
77
Уаттара
77
Уаттара
28
Дулин
7
Кутеса
81
Фон Мос
81
Фон Мос
7
Кутеса
8
Антунес
27
Кривелли
27
Кривелли
8
Антунес
17
Фернандес
25
Кайседо
25
Кайседо
17
Фернандес
27
Мудрик
10
Палмер
10
Палмер
27
Мудрик
9
Гиу
11
Джексон
11
Джексон
9
Гиу
Остались в запасе
Серветт
Челси
78
Лео Бессон
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
26
Patrick Weber
ЦП
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
13
Маркус Беттинелли
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
32
Жереми Фрик
ВР
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
26
Patrick Weber
ЦП
7
Усман Симбаколи
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Серветт - Челси
3
3
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
7
7
Офсайды
3
1
Количество передач
269
580
Сейвы
6
1
Точность передач %
65
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
- : -
06.12.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Стад-де-Женев
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