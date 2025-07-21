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«Виктория» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.90

21 июля 2025 10:08
Виктория - Серветт
22 июл. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.90
Победа «Виктории»
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22 июля на «Доосан-Арене» чешская «Виктория» примет швейцарский «Серветт» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обе команды подошли к матчу в хорошей форме, однако в стартовом поединке еврокубка будут ориентироваться не только на атаку, но и на надeжность в обороне, что делает матч потенциально напряжeнным и стратегическим.

«Виктория»

Команда уверенно начала сезон: победа 5:1 над «Пардубице» в чемпионате Чехии стала логичным продолжением успешной летней подготовки, где «Виктория» не проиграла ни одного матча. Команда стабильно демонстрирует атакующую мощь: 11 голов за 5 последних встреч, в среднем – 2.20 гола за игру. При этом оборона выглядит надeжно, пропуская всего 0.60 гола в среднем за матч. На домашнем стадионе коллектив играет уверенно и забивает в каждом из последних 13 матчей. Единственное слабое место – концентрация: клуб пропускает в трeх последних встречах подряд, хотя и сохраняет общий контроль над ситуацией.

«Серветт»

Швейцарцы также подойдут к матчу в хорошем тонусе. Три победы подряд – хороший знак перед важной еврокубковой встречей. В последних играх команда стабильно забивает (в среднем 1.60 гола за игру), но оборона явно уязвима – 1.60 пропущенных гола за матч и 8 пропущенных за 5 игр. Особенно тяжело складываются встречи против более организованных соперников: 0:4 от «Лозанны-Уши» яркий пример. Несмотря на высокую результативность, «Серветт» зачастую предоставляет слишком много пространства в защите, что может быть критичным против организованной «Виктории».

Факты о командах

«Виктория»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах

  • В среднем: 2.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

  • Забивает в 13 матчах подряд

  • Победа 5:1 в последней официальной игре

«Серветт»

  • Победы в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено за игру
  • Пропускает в 4 из 5 последних встреч
  • Победа 3:2 над «Сент-Этьеном» в последнем матче

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
0.5
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Лига конференций, 1/8 финала
Виктория
1 : 0
14.03.2024
Серветт
Лига конференций, 1/8 финала
Серветт
0 : 0
07.03.2024
Виктория

Прогноз на матч «Виктория» – «Серветт»

«Виктория» выглядит более собранной и стабильной как в обороне, так и в атаке. На своeм поле чехи редко допускают ошибки, и против «Серветта» у них есть шансы показать максимум. Швейцарцы хороши в атаке, но их оборона пока не внушает доверия, особенно в выездных матчах. Исходя из формы команд и статистики, фаворитом выглядит «Виктория Пльзень», особенно с учeтом домашнего преимущества.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Виктории» – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Виктории» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

1.90
Победа «Виктории»
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Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Серветт Виктория
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