22 июля на «Доосан-Арене» чешская «Виктория» примет швейцарский «Серветт» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обе команды подошли к матчу в хорошей форме, однако в стартовом поединке еврокубка будут ориентироваться не только на атаку, но и на надeжность в обороне, что делает матч потенциально напряжeнным и стратегическим.

«Виктория»

Команда уверенно начала сезон: победа 5:1 над «Пардубице» в чемпионате Чехии стала логичным продолжением успешной летней подготовки, где «Виктория» не проиграла ни одного матча. Команда стабильно демонстрирует атакующую мощь: 11 голов за 5 последних встреч, в среднем – 2.20 гола за игру. При этом оборона выглядит надeжно, пропуская всего 0.60 гола в среднем за матч. На домашнем стадионе коллектив играет уверенно и забивает в каждом из последних 13 матчей. Единственное слабое место – концентрация: клуб пропускает в трeх последних встречах подряд, хотя и сохраняет общий контроль над ситуацией.

«Серветт»

Швейцарцы также подойдут к матчу в хорошем тонусе. Три победы подряд – хороший знак перед важной еврокубковой встречей. В последних играх команда стабильно забивает (в среднем 1.60 гола за игру), но оборона явно уязвима – 1.60 пропущенных гола за матч и 8 пропущенных за 5 игр. Особенно тяжело складываются встречи против более организованных соперников: 0:4 от «Лозанны-Уши» яркий пример. Несмотря на высокую результативность, «Серветт» зачастую предоставляет слишком много пространства в защите, что может быть критичным против организованной «Виктории».

Факты о командах

«Виктория»

Не проигрывает в 10 последних матчах

В среднем: 2.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 13 матчах подряд

Победа 5:1 в последней официальной игре

«Серветт»

Победы в 3 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено за игру

Пропускает в 4 из 5 последних встреч

Победа 3:2 над «Сент-Этьеном» в последнем матче

Прогноз на матч «Виктория» – «Серветт»

«Виктория» выглядит более собранной и стабильной как в обороне, так и в атаке. На своeм поле чехи редко допускают ошибки, и против «Серветта» у них есть шансы показать максимум. Швейцарцы хороши в атаке, но их оборона пока не внушает доверия, особенно в выездных матчах. Исходя из формы команд и статистики, фаворитом выглядит «Виктория Пльзень», особенно с учeтом домашнего преимущества.

Рекомендованные ставки: