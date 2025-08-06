7 августа на стадионе «Стад де Женев» в Женеве состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским «Серветтом» и нидерландским «Утрехтом». Обе команды пришли в Лигу Европы с разным настроением: хозяева после неудачи в Лиге чемпионов, а гости – с серией уверенных побед. При этом обе команды любят играть в атаку, что обещает результативную игру и открытый сценарий.
«Серветт»
Швейцарский клуб переживает сложный отрезок сезона: три поражения подряд и сразу 12 пропущенных голов за последние 5 матчей говорят о серьeзных проблемах в обороне. После вылета из Лиги чемпионов от «Виктории Пльзень» команда не сумела собраться и уступила «Санкт-Галлену» со счeтом 1:4. Тем не менее, в атаке «Серветт» продолжает забивать – в каждом из последних 7 матчей команда минимум один раз отличалась. В среднем за последние 5 игр швейцарцы забивают по 1.40 гола за матч, и эта стабильность в атаке остаeтся их сильной стороной. Главная проблема – отсутствие баланса между линиями и уязвимость при высоком темпе соперника.
«Утрехт»
Нидерландский клуб находится в хорошей форме и после уверенного прохождения «Шерифа» (4:1 дома и 3:1 в гостях) подходит к встрече в Женеве в статусе фаворита. За 5 последних матчей «Утрехт» забил 13 голов (в среднем 2.60 за игру), хотя и пропустил 6. Команда результативна и использует любую возможность для быстрых атак, эффективно вскрывая оборону через фланги и вторые темпы. При этом «Утрехт» пропускает в 4 матчах подряд, что говорит о том, что и «Серветт» получит свои шансы у ворот соперника. Стабильная атакующая форма, хорошая реализация и уверенность после победных матчей делают гостей опасным противником на любом стадионе.
Факты о командах
«Серветт»
- Проиграл 3 последних матча
- Пропускает в 3 матчах подряд
- Пропустил 12 голов за 5 игр (в среднем 2.40)
- Забивает в 7 матчах подряд
- В среднем 1.40 гола за игру
«Утрехт»
- Победа 4:1 над «Шерифом» в последней игре
- Забивает в 6 матчах подряд
- 13 голов за 5 игр (в среднем 2.60)
- Пропускает в 4 матчах подряд
- В среднем 1.20 пропущенного за матч
Прогноз на матч
Команды подбираются к игре в разной эмоциональной тональности. «Серветт» в кризисе, но по-прежнему находит возможности для голов. «Утрехт», наоборот, на пике формы и уверенности, что делает его фаворитом пары. Учитывая стиль обеих команд и нестабильность в обороне с обеих сторон, ожидается результативная игра. Но на фоне формы и состава логичным выглядит ставка на нидерландский клуб как минимум с непоражением.
Рекомендованные ставки
- Х2 – «Утрехт» не проиграет – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Утрехта» больше 1.5 – коэффициент 2.05