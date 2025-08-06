7 августа на стадионе «Стад де Женев» в Женеве состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским «Серветтом» и нидерландским «Утрехтом». Обе команды пришли в Лигу Европы с разным настроением: хозяева после неудачи в Лиге чемпионов, а гости – с серией уверенных побед. При этом обе команды любят играть в атаку, что обещает результативную игру и открытый сценарий.

«Серветт»

Швейцарский клуб переживает сложный отрезок сезона: три поражения подряд и сразу 12 пропущенных голов за последние 5 матчей говорят о серьeзных проблемах в обороне. После вылета из Лиги чемпионов от «Виктории Пльзень» команда не сумела собраться и уступила «Санкт-Галлену» со счeтом 1:4. Тем не менее, в атаке «Серветт» продолжает забивать – в каждом из последних 7 матчей команда минимум один раз отличалась. В среднем за последние 5 игр швейцарцы забивают по 1.40 гола за матч, и эта стабильность в атаке остаeтся их сильной стороной. Главная проблема – отсутствие баланса между линиями и уязвимость при высоком темпе соперника.

«Утрехт»

Нидерландский клуб находится в хорошей форме и после уверенного прохождения «Шерифа» (4:1 дома и 3:1 в гостях) подходит к встрече в Женеве в статусе фаворита. За 5 последних матчей «Утрехт» забил 13 голов (в среднем 2.60 за игру), хотя и пропустил 6. Команда результативна и использует любую возможность для быстрых атак, эффективно вскрывая оборону через фланги и вторые темпы. При этом «Утрехт» пропускает в 4 матчах подряд, что говорит о том, что и «Серветт» получит свои шансы у ворот соперника. Стабильная атакующая форма, хорошая реализация и уверенность после победных матчей делают гостей опасным противником на любом стадионе.

Факты о командах

«Серветт»

Проиграл 3 последних матча

Пропускает в 3 матчах подряд

Пропустил 12 голов за 5 игр (в среднем 2.40)

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за игру

«Утрехт»

Победа 4:1 над «Шерифом» в последней игре

Забивает в 6 матчах подряд

13 голов за 5 игр (в среднем 2.60)

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем 1.20 пропущенного за матч

Прогноз на матч

Команды подбираются к игре в разной эмоциональной тональности. «Серветт» в кризисе, но по-прежнему находит возможности для голов. «Утрехт», наоборот, на пике формы и уверенности, что делает его фаворитом пары. Учитывая стиль обеих команд и нестабильность в обороне с обеих сторон, ожидается результативная игра. Но на фоне формы и состава логичным выглядит ставка на нидерландский клуб как минимум с непоражением.

Рекомендованные ставки