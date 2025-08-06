Введите ваш ник на сайте
«Серветт» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90

06 августа 2025 8:54
Серветт - Утрехт
07 авг. 2025, четверг 21:30 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.90
Х2 — «Утрехт» не проиграет
Сделать ставку

7 августа на стадионе «Стад де Женев» в Женеве состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между швейцарским «Серветтом» и нидерландским «Утрехтом». Обе команды пришли в Лигу Европы с разным настроением: хозяева после неудачи в Лиге чемпионов, а гости – с серией уверенных побед. При этом обе команды любят играть в атаку, что обещает результативную игру и открытый сценарий.

«Серветт»

Швейцарский клуб переживает сложный отрезок сезона: три поражения подряд и сразу 12 пропущенных голов за последние 5 матчей говорят о серьeзных проблемах в обороне. После вылета из Лиги чемпионов от «Виктории Пльзень» команда не сумела собраться и уступила «Санкт-Галлену» со счeтом 1:4. Тем не менее, в атаке «Серветт» продолжает забивать – в каждом из последних 7 матчей команда минимум один раз отличалась. В среднем за последние 5 игр швейцарцы забивают по 1.40 гола за матч, и эта стабильность в атаке остаeтся их сильной стороной. Главная проблема – отсутствие баланса между линиями и уязвимость при высоком темпе соперника.

«Утрехт»

Нидерландский клуб находится в хорошей форме и после уверенного прохождения «Шерифа» (4:1 дома и 3:1 в гостях) подходит к встрече в Женеве в статусе фаворита. За 5 последних матчей «Утрехт» забил 13 голов (в среднем 2.60 за игру), хотя и пропустил 6. Команда результативна и использует любую возможность для быстрых атак, эффективно вскрывая оборону через фланги и вторые темпы. При этом «Утрехт» пропускает в 4 матчах подряд, что говорит о том, что и «Серветт» получит свои шансы у ворот соперника. Стабильная атакующая форма, хорошая реализация и уверенность после победных матчей делают гостей опасным противником на любом стадионе.

Факты о командах

«Серветт»

  • Проиграл 3 последних матча
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Пропустил 12 голов за 5 игр (в среднем 2.40)
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру

«Утрехт»

  • Победа 4:1 над «Шерифом» в последней игре
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • 13 голов за 5 игр (в среднем 2.60)
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.20 пропущенного за матч

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Лига Европы, 3 раунд
Утрехт
2 : 1
14.08.2025
Серветт
Лига Европы, 3 раунд
Серветт
1 : 3
07.08.2025
Утрехт

Прогноз на матч

Команды подбираются к игре в разной эмоциональной тональности. «Серветт» в кризисе, но по-прежнему находит возможности для голов. «Утрехт», наоборот, на пике формы и уверенности, что делает его фаворитом пары. Учитывая стиль обеих команд и нестабильность в обороне с обеих сторон, ожидается результативная игра. Но на фоне формы и состава логичным выглядит ставка на нидерландский клуб как минимум с непоражением.

Рекомендованные ставки

  • Х2 – «Утрехт» не проиграет – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Утрехта» больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.90
Х2 — «Утрехт» не проиграет
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига Европы Утрехт Серветт
Рекомендуем
