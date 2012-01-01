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    Серветт - результаты

    Город Женева
    Дивизион Швейцария-Челлендж-Лига
    Сайт http://www.servettefc.ch/index-slide.php
    Стадион Стад-де-Женев
    Тренер Ален Гейгер
    Турниры:
    Швейцария. Суперлига (2022/2023)
    22 тур
    		26 февраля, воскресенье 18:30 Серветт 1:1 Винтертур
    21 тур
    		19 февраля, воскресенье 18:30 Базель 2:2 Серветт
    17 тур
    		15 февраля, среда 20:45 Винтертур 1:2 Серветт
    20 тур
    		11 февраля, суббота 20:00 Серветт 2:1 Грассхоппер
    19 тур
    		4 февраля, суббота 22:30 Санкт-Галлен 3:0 Серветт
    18 тур
    		29 января, воскресенье 18:30 Серветт 2:2 Сьон
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:15 Цюрих 4:1 Серветт
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:15 Серветт 0:0 Янг Бойз
    14 тур
    		29 октября, суббота 21:30 Серветт 2:2 Лугано
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 17:30 Санкт-Галлен 1:1 Серветт
    12 тур
    		20 октября, четверг 21:30 Грассхоппер 2:3 Серветт
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 17:30 Серветт 0:0 Базель
    10 тур
    		9 октября, воскресенье 15:15 Серветт 1:1 Люцерн
    9 тур
    		2 октября, воскресенье 17:30 Лугано 1:0 Серветт
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:15 Серветт 3:2 Цюрих
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:15 Люцерн 0:2 Серветт
    6 тур
    		27 августа, суббота 21:30 Серветт 3:1 Грассхоппер
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 17:30 Янг Бойз 3:0 Серветт
    4 тур
    		6 августа, суббота 19:00 Серветт 1:0 Винтертур
    3 тур
    		30 июля, суббота 21:30 Сьон 0:0 Серветт
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 15:15 Базель 1:1 Серветт
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 17:30 Серветт 1:0 Санкт-Галлен
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