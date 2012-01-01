Турниры:
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:30
|Серветт
|1:1
|Винтертур
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:30
|Базель
|2:2
|Серветт
|17 тур
|15 февраля, среда
|20:45
|Винтертур
|1:2
|Серветт
|20 тур
|11 февраля, суббота
|20:00
|Серветт
|2:1
|Грассхоппер
|19 тур
|4 февраля, суббота
|22:30
|Санкт-Галлен
|3:0
|Серветт
|18 тур
|29 января, воскресенье
|18:30
|Серветт
|2:2
|Сьон
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:15
|Цюрих
|4:1
|Серветт
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:15
|Серветт
|0:0
|Янг Бойз
|14 тур
|29 октября, суббота
|21:30
|Серветт
|2:2
|Лугано
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|17:30
|Санкт-Галлен
|1:1
|Серветт
|12 тур
|20 октября, четверг
|21:30
|Грассхоппер
|2:3
|Серветт
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|17:30
|Серветт
|0:0
|Базель
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|15:15
|Серветт
|1:1
|Люцерн
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|17:30
|Лугано
|1:0
|Серветт
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:15
|Серветт
|3:2
|Цюрих
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|15:15
|Люцерн
|0:2
|Серветт
|6 тур
|27 августа, суббота
|21:30
|Серветт
|3:1
|Грассхоппер
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|3:0
|Серветт
|4 тур
|6 августа, суббота
|19:00
|Серветт
|1:0
|Винтертур
|3 тур
|30 июля, суббота
|21:30
|Сьон
|0:0
|Серветт
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|15:15
|Базель
|1:1
|Серветт
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:30
|Серветт
|1:0
|Санкт-Галлен