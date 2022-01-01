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Швейцария. Суперлига
Команды
Серветт
Состав
€ 25,60 млн
Серветт - состав команды
Женева
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Стад-де-Женев
Сайт:
http://www.servettefc.ch/index-slide.php
Тренер:
Ален Гейгер
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Гертмонас Эдвинас
Вра
30
€ 1.4 млн
32
Фрик Жереми
Вра
33
€ 0.125 млн
78
Бессон Лео
Вра
24
€ 0.1 млн
40
Marwan Aubert
Вра
-
15
Бюрх Марко
Защ
26
€ 1 млн
18
Мазику Брэдли
Защ
30
€ 0.8 млн
23
Масейрас Квентин
Защ
31
€ 0.8 млн
17
Мендес Убулан
Защ
28
€ 0.7 млн
6
Бронн Дилан
Защ
31
€ 0.6 млн
19
Северен Йоан
Защ
29
€ 0.6 млн
34
Алликс Тео
Защ
22
€ 0.4 млн
4
Руй Стив
Защ
36
€ 0.15 млн
6
Барон Антони
Защ
33
€ 0.125 млн
8
Конья Тимоте
Пол
28
€ 2.5 млн
6
Наресси Педро
Пол
28
€ 1.2 млн
11
Фомба Ламин
Пол
28
€ 1 млн
30
Джаллоу Аблайе
Пол
27
€ 0.4 млн
5
Ондуа Гаэль
Пол
31
€ 0.25 млн
9
Стеванович Мирослав
Пол
36
€ 0.25 млн
28
Дулин Давид
Пол
33
€ 0.15 млн
20
Симо Джарелл-Нжике
Пол
22
€ 0.15 млн
14
Lilian Njoh
Пол
-
27
Фофана Давид
Нап
23
€ 4 млн
7
Мутандва Кингстон
Нап
23
€ 3.5 млн
21
Карлссон Йеспер
Нап
28
€ 3 млн
90
Мраз Самуэль
Нап
29
€ 1 млн
22
Ламбурд Матис
Нап
20
€ 0.8 млн
77
Уаттара Тьемоко
Нап
21
€ 0.6 млн
29
Keyan Varela
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 7
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