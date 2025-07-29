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«Серветт» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 2.10

29 июля 2025 10:11
Серветт - Виктория
30 июл. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.10
Обе команды забьют
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30 июля на «Стад де Женев» в Швейцарии состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Серветтом» и чешской «Викторией». В первой встрече женевцы добыли минимальную победу на выезде со счeтом 1:0 и теперь будут пытаться сохранить преимущество дома. Встреча обещает быть напряжeнной: обе команды обладают крепкими атаками, но не лишены слабостей в обороне.

«Серветт»

Швейцарский клуб проводит яркий отрезок: 4 победы в 5 последних матчах, включая три товарищеские встречи и успех в Лиге чемпионов. Команда демонстрирует неплохую форму: в 5 последних играх «Серветт» забил 9 голов, в среднем – 1.80 за матч. Особенно уверенно клуб выступает дома, не проигрывая на своeм поле в 5 последних играх. В то же время оборона не выглядит безупречно – 7 пропущенных мячей за 5 матчей, что даeт 1.40 в среднем. Команда, тем не менее, забивает в каждом из пяти последних матчей, что подтверждает еe атакующий потенциал.

«Виктория»

Чешская команда пережила неприятное поражение в первом матче, но общая форма остаeтся стабильной. «Виктория» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, забивая в 14 из 16 встреч. За последние 5 матчей команда отличилась 9 раз – также по 1.80 в среднем за игру. Оборона играет чуть надeжнее: 5 пропущенных голов за 5 игр (в среднем 1.00). Тем не менее, «Виктория» пропускает в каждой из последних 5 встреч, что указывает на возможные проблемы при позиционной защите.

Факты о командах

«Серветт»

  • Победы в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем 1.80 забитого и 1.40 пропущенного гола
  • Не проигрывает дома в 5 играх подряд
  • Забивает в 5 последних матчах

«Виктория»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних игр
  • Забивает в 14 из 16 матчей
  • Пропускает в 5 последних играх
  • В среднем 1.80 забитого и 1.00 пропущенного гола за матч

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
1
Забитых мячей
1
0.33
В среднем за матч
0.33
1:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Лига чемпионов, 2 раунд
Виктория
0 : 1
22.07.2025
Серветт
Лига конференций, 1/8 финала
Виктория
1 : 0
14.03.2024
Серветт
Лига конференций, 1/8 финала
Серветт
0 : 0
07.03.2024
Виктория

Прогноз на матч

Матч должен пройти в упорной борьбе: «Серветт» будет играть от минимального преимущества, а «Виктории» необходимо атаковать. Обе команды демонстрируют стабильно высокую результативность в последних матчах, при этом допускают ошибки в обороне. Высока вероятность обмена голами, особенно на фоне открытого сценария. Также выглядит оправданным ставка на «обе забьют», ведь обе команды имеют эффективные атаки и нестабильные защиты.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

2.10
Обе команды забьют
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Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Виктория Серветт
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