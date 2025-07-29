30 июля на «Стад де Женев» в Швейцарии состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Серветтом» и чешской «Викторией». В первой встрече женевцы добыли минимальную победу на выезде со счeтом 1:0 и теперь будут пытаться сохранить преимущество дома. Встреча обещает быть напряжeнной: обе команды обладают крепкими атаками, но не лишены слабостей в обороне.

«Серветт»

Швейцарский клуб проводит яркий отрезок: 4 победы в 5 последних матчах, включая три товарищеские встречи и успех в Лиге чемпионов. Команда демонстрирует неплохую форму: в 5 последних играх «Серветт» забил 9 голов, в среднем – 1.80 за матч. Особенно уверенно клуб выступает дома, не проигрывая на своeм поле в 5 последних играх. В то же время оборона не выглядит безупречно – 7 пропущенных мячей за 5 матчей, что даeт 1.40 в среднем. Команда, тем не менее, забивает в каждом из пяти последних матчей, что подтверждает еe атакующий потенциал.

«Виктория»

Чешская команда пережила неприятное поражение в первом матче, но общая форма остаeтся стабильной. «Виктория» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, забивая в 14 из 16 встреч. За последние 5 матчей команда отличилась 9 раз – также по 1.80 в среднем за игру. Оборона играет чуть надeжнее: 5 пропущенных голов за 5 игр (в среднем 1.00). Тем не менее, «Виктория» пропускает в каждой из последних 5 встреч, что указывает на возможные проблемы при позиционной защите.

Факты о командах

«Серветт»

Победы в 4 из 5 последних матчей

В среднем 1.80 забитого и 1.40 пропущенного гола

Не проигрывает дома в 5 играх подряд

Забивает в 5 последних матчах

«Виктория»

Не проигрывает в 11 из 13 последних игр

Забивает в 14 из 16 матчей

Пропускает в 5 последних играх

В среднем 1.80 забитого и 1.00 пропущенного гола за матч

Прогноз на матч

Матч должен пройти в упорной борьбе: «Серветт» будет играть от минимального преимущества, а «Виктории» необходимо атаковать. Обе команды демонстрируют стабильно высокую результативность в последних матчах, при этом допускают ошибки в обороне. Высока вероятность обмена голами, особенно на фоне открытого сценария. Также выглядит оправданным ставка на «обе забьют», ведь обе команды имеют эффективные атаки и нестабильные защиты.

Рекомендованные ставки