22.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-3-2-2
1
Йоргенсен
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
5
Дисаси
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
25
Кайседо
27
Мудрик
7
Нету
9
Гиу
28
Нкунку
4-1-3-1-1
32
Фрик
6
Цунемото
19
Северен
4
Руй
18
Мазику
28
Дулин
5
Ондуа
9
Стеванович
8
Конья
7
Кутеса
27
Кривелли
5
Дисаси
27
Густо
27
Густо
5
Дисаси
28
Нкунку
17
Фернандес
17
Фернандес
28
Нкунку
25
Кайседо
45
Лавиа
45
Лавиа
25
Кайседо
7
Нету
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Нету
9
Гиу
10
Палмер
10
Палмер
9
Гиу
28
Дулин
2
Маньин
2
Маньин
28
Дулин
27
Кривелли
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Кривелли
9
Стеванович
8
Антунес
8
Антунес
9
Стеванович
8
Конья
77
Уаттара
77
Уаттара
8
Конья
7
Кутеса
81
Фон Мос
81
Фон Мос
7
Кутеса
Остались в запасе
Челси
Серветт
97
Роберт Санчес
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
26
Patrick Weber
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
11
Николас Джексон
ПВ
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
26
Patrick Weber
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Челси - Серветт
1
Всего ударов по воротам
14
22
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
8
Нарушения
6
7
Офсайды
0
2
Количество передач
634
438
Сейвы
6
5
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Серветта», 4-й раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Серветт»
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Источник: «Бомбардир»