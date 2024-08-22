Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

22 августа 2024, 20:50
Челси
22.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Серветт
50' К. Нкунку (П) 76' Н. Мадуэке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
25
Мойзес Кайседо
(К) ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Серветт
32
Жереми Фрик
(К) ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
26
Patrick Weber
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
3-3-2-2
1
Йоргенсен
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
5
Дисаси
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
25
Кайседо
27
Мудрик
7
Нету
9
Гиу
28
Нкунку
4-1-3-1-1
32
Фрик
6
Цунемото
19
Северен
4
Руй
18
Мазику
28
Дулин
5
Ондуа
9
Стеванович
8
Конья
7
Кутеса
27
Кривелли
5
Дисаси
27
Густо
27
Густо
5
Дисаси
28
Нкунку
17
Фернандес
17
Фернандес
28
Нкунку
25
Кайседо
45
Лавиа
45
Лавиа
25
Кайседо
7
Нету
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Нету
9
Гиу
10
Палмер
10
Палмер
9
Гиу
28
Дулин
2
Маньин
2
Маньин
28
Дулин
27
Кривелли
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Кривелли
9
Стеванович
8
Антунес
8
Антунес
9
Стеванович
8
Конья
77
Уаттара
77
Уаттара
8
Конья
7
Кутеса
81
Фон Мос
81
Фон Мос
7
Кутеса
Остались в запасе
Челси
Серветт
97
Роберт Санчес
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
26
Patrick Weber
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
11
Николас Джексон
ПВ
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
78
Лео Бессон
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
26
Patrick Weber
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Челси - Серветт
1
Всего ударов по воротам
14
22
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
8
Нарушения
6
7
Офсайды
0
2
Количество передач
634
438
Сейвы
6
5
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
5
9
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
4
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Серветта», 4-й раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Серветт»

«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Серветт Челси
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+