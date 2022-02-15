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Норвегия. Элитсериен
Команды
Сарпсборг 08
Новости
€ 10,45 млн
Сарпсборг 08 - новости команды
Сарпсборг
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Тренер:
Гейр Бакке
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
«Спорт-Экспресс»: Васютин перейдет из «Сарпсборга 08» в «Зенит»
2019.07.09 14:59
11
«Чемпионат»: «Зенит» поборется с «Ростовом» за голкипера «Сарпсборга» Васютина
2019.07.08 11:35
21
Товарищеский матч. «Локомотив» победил «Сарпсборг» благодаря голу Антона Миранчука на 90 минуте
2019.02.25 21:59
Семак: «Игра с «Сарпсборгом» у Мусаева не получилась»
2019.02.08 22:15
3
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Сарпсборгом»
2019.02.02 20:48
6
Фото
«Зенит» на сборе в Испании сыграет с «Эльче», «Дюделанжем» и «Сарпсборгом»
2019.01.29 19:15
2
Фото
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты
2018.12.13 23:08
1
Фото
Лунев и Паредес – в команде недели Лиги Европы
2018.10.05 13:09
25
Видео
Безбородов назначил три пенальти в матче Лиги Европы
2018.08.24 07:32
51
Васютин: «При Луневе, Лодыгине и Кержакове смешно бить себя в грудь кулаком и кричать, что готов играть лучше всех»
2018.08.23 09:05
4
Безбородов назначен на матч Лиги Европы между «Сарпсборгом» и «Маккаби»
2018.08.21 11:42
Видео
Экс-голкипер «Зенита» перешел в «Сарпсборг 08» и сыграет Лиге Европы
2018.07.06 13:34
4
«Чемпионат»: Билялетдинов мог перейти из «Тракая» в «Сарпсборг 08», но не сумел договориться по зарплате
2018.02.24 18:26
«ПСЖ» и «Марсель» поспорят с «Манчестер Юнайтед» за 18-летнего полузащитника «Сарпсборга 08»
2017.10.02 15:11
18-летний Диатта интересен «Манчестер Юнайтед»
2017.09.26 18:53
Источник: ЦСКА пополнится 18-летним сенегальским хавбеком из «Сарпсборга 08»
2017.07.13 16:40
14
Товарищеский матч. «Спартак» минимально одолел «Сарпсборг 08»
2017.02.26 21:40
14
Товарищеский матч. ЦСКА оказался сильнее «Сарпсборга», Фернандес отметился забитым мячом
2017.02.19 20:13
6
Товарищеский матч. «Рубин» одержал победу над «Сарпсборгом 08»
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