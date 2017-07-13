Источник: ЦСКА пополнится 18-летним сенегальским хавбеком из «Сарпсборга 08»

Кого уже в ЦСКА только не "продавали" желтушные журнашлюшки. Только за это лето, наверное полный состав наберется, если не больше...
Полузащитник «Сарпсборга 08» Крепин Диатта может продолжить карьеру в России. Сообщается, что на 18-летнего сенегальского футболиста претендует ЦСКА.
По информации Saprsborg Arbeiderblad, сделка по переходу хавбека в армейский клуб близка к завершению.
В нынешнем сезоне чемпионата Норвегии Диатта провел восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.