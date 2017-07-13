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    Источник: ЦСКА пополнится 18-летним сенегальским хавбеком из «Сарпсборга 08»

    Полузащитник «Сарпсборга 08» Крепин Диатта может продолжить карьеру в России. Сообщается, что на 18-летнего сенегальского футболиста претендует ЦСКА.

    По информации Saprsborg Arbeiderblad, сделка по переходу хавбека в армейский клуб близка к завершению.

    В нынешнем сезоне чемпионата Норвегии Диатта провел восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2017 16:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1481

      GM 13 июля 2017, 21:22

      Кого уже в ЦСКА только не "продавали" желтушные журнашлюшки. Только за это лето, наверное полный состав наберется, если не больше...

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > GM 13 июля 2017, 21:24

      Как раз-то про ЦСКА информации почти и нет.... Другие клубы обсасывают...

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > insider_retro 14 июля 2017, 13:41

      Пройдись по тэгу и посмотри, кого только за последние пару месяцев "ЦСКА уже вот-вот и купит". И все это "одна бабка сказала". А реальной информации, естественно, нет. Она будет только в случае подписания контракта.

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 13 июля 2017, 18:59

      Ну ЦСКА чаще всего с шоколадными зайцами угадывает.
      Поглядим, интересно.

      3
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Manilov 13 июля 2017, 20:46

      Ага. Только с Траоре промахнулись

      -1
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      Рейтинг: +10

      staryi05 13 июля 2017, 18:18

      да вообще шляпа

      0
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 13 июля 2017, 17:27

      Ведь можно из молодёжки подтянуть кого-нибудь, или в молодёжках других клубов поискать

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 17:24

      Неужели в России нет парня, сопоставимого по возрасту, по количеству ног, по опыту?????????????????? На фига тащить за тридевять земель пацана??... Он что настолько конкурентоспособен???????????????7

      2
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > insider_retro 13 июля 2017, 17:32

      У него будет не такая зарплата, как у российского игрока. Спасибо лимиту

      2
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      Рейтинг: +1481

      GM > insider_retro 13 июля 2017, 21:19

      А где видно, что его взяли в ЦСКА?
      Или такой наивный, что всему написанному на заборах веришь?

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > GM 13 июля 2017, 21:22

      Читай "...на 18-летнего сенегальского футболиста претендует ЦСКА..." Претендует, значит рассматривает, раз рассматривает, значит изучили его реноме и оно устраивает....

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      Рейтинг: +1481

      GM > insider_retro 14 июля 2017, 13:43

      Откуда информация что "претендует и рассматривает"? Желтушная "одна бабка сказала"? Давно это стало источником информации?

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 июля 2017, 16:54

      очередной странсберг или али ?

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 13 июля 2017, 16:50

      Источник http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/smi-18-letniy-senegalec-pereydet-v-cska-1281751/ Типа Мусса!

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