Источник: ЦСКА пополнится 18-летним сенегальским хавбеком из «Сарпсборга 08»

Полузащитник «Сарпсборга 08» Крепин Диатта может продолжить карьеру в России. Сообщается, что на 18-летнего сенегальского футболиста претендует ЦСКА.

По информации Saprsborg Arbeiderblad, сделка по переходу хавбека в армейский клуб близка к завершению.

В нынешнем сезоне чемпионата Норвегии Диатта провел восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.