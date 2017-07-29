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06.04.2017 15:00Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин отбил два пенальти и вывел команду в финал Кубка Швейцарии. Блог «Русские и тут» рассказывает, почему 21-летнего вратаря считают одним из лучших в Европе и даже дортмундская «Боруссия» хочет его купить.8
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07.12.2016 14:00Митрюшкина признали лучшим, но «Сьон» проиграл. Караваев снова отдал голевой пас. Черышев получил очередную травму. Блог «Русские и тут» рассказывает о самом интересном, что происходит с российскими легионерами в Европе.3
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05.10.2016 18:00«Славия» Тарханова вышла на победный путь. Митрюшкин много пропускает, но «Сьон» все равно выигрывает. Нойштедтер окончательно сел в запас. Блог «Русские и тут» рассказывает о наших легионерах на европейских полях.9
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