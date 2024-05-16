Итоговое решение «Баварии» по Тухелю

«Бавария» передумала менять главного тренера по окончании сезона-2023/24.

Переговоры с потенциальными кандидатами на замену Томасу Тухелю не принесли результата, поэтому руководство мюнхенского клуба решило сохранить действующего тренера.

Сейчас стороны обсуждают возможность продления контракта до 2026 года.