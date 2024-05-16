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    Итоговое решение «Баварии» по Тухелю

    «Бавария» передумала менять главного тренера по окончании сезона-2023/24.

    Переговоры с потенциальными кандидатами на замену Томасу Тухелю не принесли результата, поэтому руководство мюнхенского клуба решило сохранить действующего тренера.

    Сейчас стороны обсуждают возможность продления контракта до 2026 года.

    • 21 февраля «Бавария» анонсировала летнюю отставку Тухеля.
    • После этого команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Реалу».
    • В Бундеслиге мюнхенцы идут вторыми, а досрочным чемпионом стал «Байер».

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    Источник: Sky Sport Germany

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