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    • В ЦСКА отреагировали на новость об отставке Федотова и назначении Игнашевича

    В ЦСКА отреагировали на новость об отставке Федотова и назначении Игнашевича

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о скорой смене тренера в команде.

    «В ЦСКА не в курсе подобного сценария. В клубе переживают в борьбе Сергея Николаевича за выживание в РПЛ и следят за тренерскими успехами легенды клуба в Кубке. Никаких других смыслов в этих переживаниях и симпатиях искать не стоит.

    А что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили», – написал Брейдо в своeм телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1715865334
    Ну и правильно. Дайте ему ещё 1 сезон, да игроков получше купите!
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    Skull_Boy
    1715866702
    Ну и зря, где видимо стоит задача на попадание в Первую лигу с убогим составом, с убогой игрой уровня омского Газмяса и с бестолковым тренером у руля
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    val69
    1715869199
    Кто из них пи*дит, хрен разберëшь... Расстрелять всех накуй...
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