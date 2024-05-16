В ЦСКА отреагировали на новость об отставке Федотова и назначении Игнашевича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о скорой смене тренера в команде.

Сообщалось, что Владимир Федотов уйдет в «Рубин».

Его вероятным преемником называют Сергея Игнашевича из «Балтики».

Армейцы идут на 6-м месте в таблице РПЛ.

«В ЦСКА не в курсе подобного сценария. В клубе переживают в борьбе Сергея Николаевича за выживание в РПЛ и следят за тренерскими успехами легенды клуба в Кубке. Никаких других смыслов в этих переживаниях и симпатиях искать не стоит.

А что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили», – написал Брейдо в своeм телеграм-канале.